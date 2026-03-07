رحمة أحمد: دخلت الرعاية المركزة مرتين.. وعندي مشكلة مع المستشفيات

كشفت الفنانة رحمة أحمد عن معاناتها مع الحساسية الشديدة تجاه بعض المسكنات، موضحة أن أول مرة تناولت فيها المسكن تسببت لها في زيادة الحساسية على المجرى التنفسي، ما أدى إلى شعورها بالاختناق ودخولها العناية المركزة، قائلة: "أنا عندي حساسية شديدة منه وأول ما خدت المسكن جه وزادت الحساسية على المجرى التنفسي واتخنقت وقعدت بسببه العناية المركزة، وكان عندي مشكلة من المستشفيات ومبحبهاش".

أوضحت رحمة أحمد، خلال لقائها مع برنامج "حبر سري"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن تجربتها مع المستشفيات تركت أثرًا نفسيًا كبيرًا عليها، مشيرة إلى أنه عند خروجها من العناية المركزة واجهت صعوبة في التأقلم، مضيفة: "وعندي مشكلة في المستشفيات وأول ما خرجت كان الموضوع صعب، وكان في مسلسل "لعبة وقلبت بجد" وكانوا بيصوروا في مستشفى، أول ما دخلت جالي صدمة ونوبة هلع ومكملتش التصوير بسبب لوكيشن "مستشفى" ولغوا اليوم ومعرفتش أصور تاني".

وأضافت رحمة احمد أنها فكرت في الاعتذار عن مسلسل آخر بسبب دور ممرضين في المستشفى، ونوهت بأنها دخلت العناية المركزة مرتين، الأولى كانت لفترة طويلة، أما الثانية فقد حدثت رغم إرادتها، مشيرة إلى أن الحساسية والوعكة التي تعرضت لها كانت السبب في دخولها مرة أخرى، قائلة: "وتاني مرة دخلت العناية المركزة غصب عني، وهو سبب الصدمة التي أشعر بها عند دخول المستشفيات الآن، وكان مسيطر عليا الهلع وحالة الصدمة دي".