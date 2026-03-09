قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: سنتخذ قرار إنهاء الضربات على إيران في الوقت المناسب
بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس
الجنرال الذهبي.. 57 عاما على وفاة الفريق أول عبد المنعم رياض
كوريا الجنوبية ترفع مستوى التحذير بسبع دول في الشرق الأوسط
تقرير بريطاني : نحو 10 سفن تعرضت للهجوم في مضيق هرمز منذ إغلاقه
أسعار الغاز ترتفع مع تصاعد حرب إيران
انفجار خارج كنيس يهودي في بلجيكا
تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات
الدولار يقفز مع ارتفاع النفط وتصاعد المخاوف من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط
أزمة التصالح في مخالفات البناء.. تعديل تشريعي مرتقب لحل أزمة الأدوار المتوقفة على الصب
أزمة في الزمالك بسبب أحمد حمدي.. وغموض حول مستقبله مع الفريق
جيش الاحتلال الإسرائيلي: هاجمنا مصنعا لإنتاج محركات الصواريخ في إيران
اقتصاد

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الإثنين 9 مارس 2026

الدرهم الإماراتى
الدرهم الإماراتى
أمل مجدى

استقر سعر الدرهم الإماراتي بشكل نسبي أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 مارس  2026  وسط متابعة من المتعاملين في سوق الصرف.

وجاء أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 14.1986 جنيهًا، وجاء بنك التعمير والإسكان ليقدم أفضل سعر لبيع الدرهم للعملاء عند 13.665 جنيهًا.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم


مصرف أبوظبي الإسلامي:
14.1986 جنيه للشراء 14.2285 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي:
14.1877 جنيه للشراء  14.2142 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي:
14.1858 جنيه للشراء 14.23 جنيه للبيع

بنك البركة:
14.1842 جنيه للشراء 14.2122 جنيه للبيع
 

البنك المركزي المصري:
14.1838 جنيه للشراء 14.2225 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:
14.1754 جنيه للشراء 14.2285 جنيه للبيع

بنك مصر: 
14.1738 جنيه للشراء 14.2149 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري:

14.1738 جنيه للشراء 14.2149 جنيه للبيع

