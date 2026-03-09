سعر الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم الإثنين 9 مارس 2026

استقر سعر الدرهم الإماراتي بشكل نسبي أمام الجنيه المصري في تعاملات البنوك المصرية اليوم الإثنين 9 مارس 2026 وسط متابعة من المتعاملين في سوق الصرف.

وجاء أعلى سعر لشراء الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي سجل 14.1986 جنيهًا، وجاء بنك التعمير والإسكان ليقدم أفضل سعر لبيع الدرهم للعملاء عند 13.665 جنيهًا.

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك اليوم



مصرف أبوظبي الإسلامي:

14.1986 جنيه للشراء 14.2285 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي:

14.1877 جنيه للشراء 14.2142 جنيه للبيع

البنك الأهلي الكويتي:

14.1858 جنيه للشراء 14.23 جنيه للبيع

بنك البركة:

14.1842 جنيه للشراء 14.2122 جنيه للبيع



البنك المركزي المصري:

14.1838 جنيه للشراء 14.2225 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

14.1754 جنيه للشراء 14.2285 جنيه للبيع

بنك مصر:

14.1738 جنيه للشراء 14.2149 جنيه للبيع

البنك الأهلي المصري:

14.1738 جنيه للشراء 14.2149 جنيه للبيع