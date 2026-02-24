ينشر موقع صدى البلد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 24-2-2026 .
أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك
QNB الأهلي الشراء: 12.982 جنيه البيع: 13.009 جنيه
المصرف العربي الدولي الشراء: 12.982 جنيه البيع: 13.009 جنيه
HSBC مصر الشراء: 12.980 جنيه البيع: 13.010 جنيه
بنك البركة الشراء: 12.979 جنيه البيع: 13.009 جنيه
البنك المركزي المصري الشراء: 12.978 جنيه البيع: 13.016 جنيه
بنك مصر الشراء: 12.970 جنيه البيع: 13.009 جنيه
البنك الأهلي المصري الشراء: 12.969 جنيه البيع: 13.009 جنيه
بنك قناة السويس الشراء: 12.960 جنيه البيع: 13.009 جنيه البنك
الأهلي الكويتي – بيريوس الشراء: 12.954 جنيه البيع: 12.998 جنيه
بنك الإسكندرية الشراء: 12.940 جنيه البيع: 12.982 جنيه
كريدي أجريكول مصر الشراء: 12.910 جنيه البيع: 13.010 جنيه
بنك التعمير والإسكان الشراء: 12.899 جنيه البيع: 12.941 جنيه
بنك الكويت الوطني NBK الشراء: 12.852 جنيه البيع: 13.143 جنيه