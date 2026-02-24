قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مناورات «أركتيك إيدج 2026» تنطلق في ألاسكا وجرينلاند بمشاركة أمريكية-كندية-دنماركية
ضياء رشوان: الوزارة هدفها التنسيق بين جهات الإعلام وتمثيل الحكومة وليس التحكم في أحد
الوزراء: الطلب الصناعي يدفع الفضة لمستويات قياسية وتوقعات إيجابية في 2026
رئيس الوزراء العراقي يؤكد الدعم الكامل لوحدة لبنان وسيادته
برعاية رئيس الجمهورية.. الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد"
زيلينسكي: ندعو الاتحاد الأوروبي لتحديد تاريخ واضح لانضمام أوكرانيا
أول تعليق من الكرملين على نية لندن وباريس تسليح كييف بالأسلحة النووية
زيلينسكي يدعو ترامب لزيارة كييف لممارسة الضغط على روسيا
روسيا تعلن تحرير بلدة ريزدفيانكا وتكشف حصيلة خسائر أوكرانيا خلال 24 ساعة
ضياء رشوان من البرلمان: لا بد من قانون يحظر استخدام الهواتف المحمولة في المدارس
الأجواء شتوية.. الأرصاد: تحسن نسبي في طقس اليوم وأمطار على بعض المناطق
كريم بدوي: أسيوط لتكرير البترول تغطي 100% من احتياجات صعيد مصر من البنزين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 24-2-2026

ولاء عبد الكريم

ينشر موقع صدى البلد سعر الدرهم الإماراتي اليوم الثلاثاء 24-2-2026 .

أسعار الدرهم الإماراتي في البنوك

 QNB الأهلي الشراء: 12.982 جنيه البيع: 13.009 جنيه

 المصرف العربي الدولي الشراء: 12.982 جنيه البيع: 13.009 جنيه

 HSBC مصر الشراء: 12.980 جنيه البيع: 13.010 جنيه

 بنك البركة الشراء: 12.979 جنيه البيع: 13.009 جنيه

 البنك المركزي المصري الشراء: 12.978 جنيه البيع: 13.016 جنيه

 بنك مصر الشراء: 12.970 جنيه البيع: 13.009 جنيه

 البنك الأهلي المصري الشراء: 12.969 جنيه البيع: 13.009 جنيه

 بنك قناة السويس الشراء: 12.960 جنيه البيع: 13.009 جنيه البنك

 الأهلي الكويتي – بيريوس الشراء: 12.954 جنيه البيع: 12.998 جنيه

 بنك الإسكندرية الشراء: 12.940 جنيه البيع: 12.982 جنيه

 كريدي أجريكول مصر الشراء: 12.910 جنيه البيع: 13.010 جنيه 

بنك التعمير والإسكان الشراء: 12.899 جنيه البيع: 12.941 جنيه 

بنك الكويت الوطني NBK الشراء: 12.852 جنيه البيع: 13.143 جنيه

