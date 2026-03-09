عبدالغفار: “الرعاية الذاتية” ركيزة أساسية لتمكين الأفراد وتخفيف العبء عن النظم الصحية

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن الرعاية الذاتية أصبحت ركيزة أساسية لتمكين الأفراد من إدارة صحتهم، وتخفيف الضغط على النظم الصحية، مشددًا على أن وعي المواطن بالكشف المبكر والوقاية يمثل الخط الأول للدفاع عن صحة المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمته المسجلة في افتتاح النسخة الأولى من “منتدى جنيف العالمي للرعاية الذاتية”، الذي استضافته وزارة الصحة والسكان بالتعاون مع الاتحاد العالمي للرعاية الذاتية في جنيف بسويسرا، بحضور قيادات رفيعة من منظمة الصحة العالمية، وممثلي البعثات الدبلوماسية، وخبراء صحة دوليين.



ويُعد المنتدى إنجازًا دبلوماسيًا وصحيًا بارزًا يعكس دور مصر القيادي في العمل الصحي العالمي، ويبرز فاعلية النموذج المصري في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالقطاع الصحي.

تقليل الأعباء على المنظومة الصحية.

واستعرض الوزير التجربة المصرية في المبادرات الرئاسية للصحة العامة، موضحًا أنها أثبتت أن تمكين المواطن من الكشف المبكر والوقاية يُعد أداة فعالة للحفاظ على صحة المجتمع وتقليل الأعباء على المنظومة الصحية.



ومن جانبه، أكد الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون المشروعات ومبادرات الصحة العامة، اعتزام مصر مشاركة تجربتها الوطنية كنموذج ملهم في تمكين الأفراد صحيًا، مشددًا على أن قيمة المنتدى تكمن في تحويل المناقشات إلى سياسات تنفيذية مستدامة تخدم الأجيال القادمة.



كما أشار السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف، إلى أن تبني مصر لهذا الملف ينبع من إيمانها بأن تمكين المواطنين من إدارة صحتهم يجب أن يتوازى مع وجود مؤسسات صحية قوية وتنظيم فعال، معتبرًا الرعاية الذاتية شراكة حقيقية بين الفرد والنظام الصحي، وليست نقلًا للمسؤولية، وهو ما يتماشى مع التزامات مصر الدولية، خاصة بعد إدراج الرعاية الذاتية ضمن الإعلان السياسي للاجتماع رفيع المستوى المعني بالأمراض غير السارية والصحة النفسية.



وشهد المنتدى مشاركة جريج بيري، المدير العام للاتحاد العالمي للرعاية الذاتية، ويوكيكو ناكاتاني، مساعد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية لشؤون النظم الصحية، إلى جانب جلسات نقاشية شارك فيها ممثلون عن منظمة الصحة العالمية والاتحادات الدولية للمرضى والصيادلة، ركزت على الأثر الاقتصادي والاجتماعي للرعاية الذاتية، وسبل دمجها في السياسات الصحية العالمية، مع استعراض الوفد المصري للتجربة الرائدة في تطوير الخدمات الوقائية والعلاجية كنموذج يُحتذى به دوليًا.