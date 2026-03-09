إشراقة أمل.. قصتين إنسانيتين لـ سيدتين من منتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل

تواصل الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، نشر فيديوهات سلسلة مبادرة «إشراقة أمل» خلال شهر رمضان المبارك.

والتي تستعرض قصصًا إنسانية حقيقية لنجاح الأطباء والكوادر الصحية في علاج منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل داخل منشآت هيئة الرعاية الصحية بمحافظات

«بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان» بما يعكس ما شهدته المنظومة من تطور ملحوظ في مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وفي حلقة اليوم، تستعرض المبادرة قصتين إنسانيتين لسيدتين من منتفعات منظومة التأمين الصحي الشامل، واللتين واجهتا تحديات صحية استدعت التدخل الطبي داخل مستشفى القصاصين المركزي بمحافظة الإسماعيلية، وبفضل كفاءة الفرق الطبية وتوافر الإمكانات التشخيصية والعلاجية المتطورة داخل منشآت الهيئة، تم التعامل مع الحالتين وتقديم الرعاية الصحية المتكاملة لهما وفق أعلى معايير الجودة، ما أسهم في تحسن حالتهما الصحية واستعادتهما القدرة على ممارسة حياتهما بشكل طبيعي، في نموذج يعكس الدور الإنساني للكوادر الطبية وما توفره منشآت هيئة الرعاية الصحية من خدمات علاجية متقدمة تضمن حق المواطن في الرعاية الصحية الكريمة.

مبادرة «إشراقة أمل»

وأكد الدكتور أحمد السبكي أن مبادرة «إشراقة أمل» تأتي في إطار حرص الهيئة على توثيق قصص النجاح الإنسانية داخل منشآتها الصحية، وإبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها الفرق الطبية في تقديم خدمات صحية متكاملة وآمنة لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يعكس التزام الهيئة بتعزيز جودة الرعاية الصحية وترسيخ مبادئ العدالة الصحية وإتاحة الخدمة الطبية لجميع المواطنين دون تمييز.

وأضاف أن هذه القصص الواقعية تمثل نماذج حية ملهمة تعكس حجم التطور الذي شهدته منشآت هيئة الرعاية الصحية، والدور الإنساني للأطباء والكوادر الطبية في استعادة المرضى لصحتهم وقدرتهم على مواصلة حياتهم بصورة طبيعية، مؤكدًا أن كل قصة نجاح تمثل رسالة أمل جديدة تعزز ثقة المواطنين في منظومة التأمين الصحي الشامل.