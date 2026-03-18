متفوتوش اللايف.. سامح حسين يحتفل مع جمهوره بنجاح «قطايف» و«بركة رمضان»

أعلن الفنان سامح حسين عن موعد البث المباشر الذي سيقوم به للتواصل مع جمهوره، احتفالًا بنجاح أعماله الرمضانية الأخيرة.

وكتب سامح حسين، عبر حسابه الرسمي على “إنستجرام”: “جمهوري الحبيب مستنيكم في لايف مميز نحتفل فيه سوا بنجاح برنامج قطايف الموسم الثاني، وكمان نجاح برنامج بركة رمضان في موسمه الأول”.

وأضاف أنه من المقرر أن يُقام البث المباشر في تمام الساعة 3:30 مساءً بتوقيت مصر، عبر جميع المنصات، مؤكدًا سعادته الكبيرة بمشاركة جمهوره هذا النجاح، قائلًا: “هكون سعيد جدًا بوجودكم معايا.. ونحتفل سوا بالنجاح اللي أنتم السبب فيه بعد فضل ربنا علينا”.

واختتم سامح حسين دعوته لجمهوره قائلًا: “متفوتوش اللايف”.

أعلن الفنان سامح حسين، مقدم برنامج «بركة رمضان»، أن رحلات العمرة للفائزين بالبرنامج ستكون يوم 31 مارس الجاري، ضمن فعاليات موسم الخير الذي ينظمه حزب مستقبل وطن خلال شهر رمضان 2026.

جاء الإعلان خلال المؤتمر الختامي لمبادرات الخير للحزب بالعاصمة الإدارية، الذي شهد حضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين، بينهم عصام فريد، رئيس مجلس الشيوخ، والفريق كامل الوزير وزير النقل، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وسامح الحفني، وزير الطيران المدني، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول، وعلاء فاروق، وزير الزراعة، وأحمد كوجك، وزير المالية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن، والمستشار هاني عازر، وزير شئون المجالس النيابية.