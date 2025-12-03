حياة المشاهير تقرف.. هل تمر سمية الخشاب بأزمة نفسية؟

أثارت الفنانة سمية الخشاب حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها عدة تدوينات عبر حسابها الشخصي على منصة إكس، تحدثت فيها بصراحة عن الجانب المظلم من حياة النجوم والضغوط النفسية التي يواجهونها.

وقالت سمية في إحدى تدويناتها: “الحياة كمشاهير تقرف.. مش زي ما انتوا فاكرين خالص.”

وفي منشور آخر، عادت الخشاب لتؤكد صعوبة ما يعيشه النجوم، مشيرة إلى أن الجانب المادي لا يعوض الجانب النفسي، حيث كتبت: “الفلوس بتعوض شوية.. بس مفيش معادلة. الاكتئاب والوحدة أسهل بكتير".

سمية الخشاب شاركت فى مسلسل “ام 44”

يذكر أن سمية الخشاب عرض لها فى رمضان الماضى مسلسل بعنوان “أم 44” ، والذى تدور أحداث المسلسل حول مجموعة من النساء تخطت أعمارهن سن الأربعين، وتعاني كل منهن مشكلات عدة على المستوى الأسري والاجتماعي والعاطفي والنفسي في سنهن.

المسلسل من بطولة سمية الخشاب من مصر، وجومانة مراد من سوريا، وهدى الخطيب من الإمارات، وعبير أحمد وفاطمة الصافي وحمد أشكناني ولولو الملا من الكويت، وليلى عبد الله من لبنان، وإيناس قمر من العراق، وإيمان الحسيني من البحرين، وعزام النمري وزياد القاضي وطارق النفيسي من السعودية، وتأليف الكاتبة الكويتية هبة مشاري حمادة، ومن إخراج السوري المثنى صبح.

أخر أعمال سمية الخشاب

أخر أعمال سمية الخشاب الدرامية مسلسل "بـ100 راجل" الذي شاركت به في موسم رمضان 2024، وشاركها البطولة سماء إبراهيم، ومحمود عبد المغني، ومحمد رضوان، ومحمد القس، وهالة فاخر، من تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.