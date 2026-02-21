قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رويترز عن مسؤول في البيت الأبيض: ترامب يرفض امتلاك إيران سلاحا نوويا أو القدرة على صنعه
الأهلي يحسم الجدل حول عرض سعودي لضم بن رمضان.. خاص
الهلال الأحمر يقدم الخدمات للدفعة 15من الجرحى والمصابين الفلسطينيين
حكم أخذ حقنة الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام.. الإفتاء تجيب
مصر تترقب 135 مليون دولار تمويلاً دولياً لدعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال
الصحة: 26 زيارة ميدانية لمتابعة الأعمال الإنشائية والتطوير بـ21 مستشفى و51 وحدة
الكونجرس الأمريكي يتحرك لكبح قرارات ترامب العسكرية ضد إيران
للمصريين بالخارج.. تحرك لعقد حوار مجتمعي حول مشروع صندوق المعاشات
خلال ساعتين.. الدفاع الجوي الروسي يسقط 12 طائرة أوكرانية مسيرة
من الحب إلى مستشفى الأمراض النفسية.. تطورات حالة إسلام ضحية واقعة ميت عاصم بالقليوبية
الدوري المصري.. موعد مباراة الأهلي وسموحة والقنوات الناقلة
مارك زوكربيرج في قفص الاتهام.. ماذا كشف تحت القسم عن خطورة إنستجرام؟
فن وثقافة

إزاحة الستار عن عرض الليلة كبرت قوي الجمعة 9 رمضان لمدة 10 أيام

مسرحية الليلة كبرت قوي
مسرحية الليلة كبرت قوي
سعيد فراج

تشهد كواليس العرض المسرحي «الليلة كبرت قوي» حالة من النشاط المكثّف، حيث تتواصل الاستعدادات النهائية على قدم وساق تمهيدًا لرفع الستار عن العمل الجديد، من تأليف وإخراج إيهاب يونس، وذلك ضمن فعاليات مبادرة 100 ليلة عرض.

ومن المقرر أن يكون الافتتاح الرسمي للعرض مساء الجمعة 27 فبراير، الموافق 9 رمضان، في تمام الساعة التاسعة مساءً، على خشبة مسرح ليسيه الحرية بمدينة الإسكندرية، وسط ترقّب جماهيري كبير.

يُقدَّم العرض تحت رعاية وزارة الثقافة، وقطاع المسرح، والبيت الفني للمسرح، فرقة مسرح الإسكندرية، في إطار دعم الدولة للحركة المسرحية وتقديم عروض نوعية للجمهور.

وعلى الصعيد الفني، يجري حاليًا وضع التسجيلات الصوتية النهائية بالتعاون مع الملحن والموزّع هيثم مدحت بسيوني، بالتوازي مع تنفيذ الملابس والديكورات تحت إشراف مهندس الديكور وليد جابر. كما توضع اللمسات الأخيرة للمكياج مع الماكيرة أمل شتا، وتصميم الإضاءة للفنان أحمد طارق، إلى جانب تجهيز الدعاية والمادة الفيلمية بواسطة نايف ماهر.

ويضم فريق الإخراج كلًا من إسماعيل جغدار كمساعد مخرج، والمخرجين المنفذين ناهد عادل ومحمود فيشر، بينما تأتي الاستعراضات من تصميم الكابتن أحمد أميكو.

أما على مستوى التمثيل، فيقود البطولة الفنان خالد محروس، ويشاركه كل من هاشم عثمان، ممدوح حنفي، سيف الدين محمد، محمد المداح، عمر عبد العزيز، حسام الهواري، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة: منة جمال، مريم جمال، حسين هاشم، شروق، وعد هيثم، أحمد إبراهيم، منة الشرقاوي، وفارس فياض.

ويُتوقّع أن يقدّم عرض «الليلة كبرت قوي» تجربة مسرحية ثرية تجمع بين الأداء التمثيلي والاستعراضات والموسيقى، في ليلة افتتاحية تُضاف إلى رصيد الحراك المسرحي النشط الذي تشهده مدينة الإسكندرية خلال الموسم الرمضاني.

الليلة كبرت قوي إيهاب يونس مسرح ليسيه الحرية وزارة الثقافة البيت الفني للمسرح

