فن وثقافة

يسرا اللوزي بطلة مسلسل «كان ياما كان» مع ماجد الكدواني

يسرا اللوزي
يسرا اللوزي
أحمد البهى

تجسد النجمة يسرا اللوزي دور البطولة في مسلسل “كان ياما كان” أمام النجم ماجد الكدواني، والذي يُشارك في موسم رمضان 2026، من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى، وينتمي للمسلسلات ذات الـ15 حلقة.

وقد حققت يسرا اللوزي جماهيرية ونجاحًا كبيرًا في الموسم الرمضاني الماضي (2025) من خلال شخصية رباب في مسلسل “لام شمسية” الذي استمر لفترة حديث جميع منصات التواصل الاجتماعي.

ومن أبرز أعمال اللوزي الأخيرة مسلسل “السراب” أمام خالد النبوي، تأليف هشام هلال وإخراج أحمد خالد، ومسلسل “المداح” الجزء الخامس في رمضان 2025 مع الفنان حمادة هلال، ومسلسل “صلة رحم” رمضان 2024 مع إياد نصار، والذي حاز على إشادات كبيرة من الجمهور والنقاد.

وفي السينما، تعد أحدث أعمال اللوزي فيلم “ليلة العيد” مع النجمة يسرا وسيد رجب وريهام عبد الغفور، وسبقه فيلم “المحكمة” للمخرج محمد أمين والمؤلف أحمد عبد الله، وفيلم “العنكبوت” للمخرج أحمد نادر جلال مع النجوم أحمد السقا ومنى زكي وظافر العابدين، وفيلم “جروب الماميز” أمام النجمة روبي.

يسرا اللوزي ماجد الكدواني دراما رمضان

