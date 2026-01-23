يسرا اللوزي وأمير رمسيس في ندوة خاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب عن مئوية مخرج سينمائي راحل

شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب، ندوة فنية خاصة شاركت فيها الفنانة يسرا اللوزي والمخرج أمير رمسيس، وذلك ضمن فعاليات المعرض، للاحتفاء بمئوية أحد المخرجين الكبار الراحلين الذين تركوا بصمة بارزة في تاريخ السينما المصرية.

وتناولت الندوة مسيرة المخرج الراحل، وأهم محطاته الفنية، وتأثيره في تطور لغة السينما المصرية، إلى جانب الحديث عن أبرز أعماله التي لا تزال حاضرة في ذاكرة الجمهور والنقاد حتى اليوم.

وأكدت يسرا اللوزي خلال الندوة على أهمية إعادة إحياء التراث السينمائي وتعريف الأجيال الجديدة برواد الفن، مشيرة إلى أن الاحتفاء بمئويات المبدعين يمثل فرصة لإعادة قراءة أعمالهم برؤية معاصرة.

أمير رمسيس

من جانبه، تحدث أمير رمسيس عن القيمة الفنية والتاريخية لأعمال المخرج الراحل، ودوره في تشكيل الوعي السينمائي، مؤكداً أن السينما المصرية مدينة لكبار مبدعيها الذين أسسوا قواعدها الجمالية والفنية.

وشهدت الندوة حضورًا لافتًا من جمهور المعرض، إلى جانب عدد من السينمائيين والنقاد والمهتمين بتاريخ السينما، الذين شاركوا في مناقشات حول أهمية الحفاظ على التراث الفني وتوثيقه.