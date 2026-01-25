لبلبة تشارك صورا من احتفال مئوية يوسف شاهين برفقة بعض الفنانين

شاركت الفنانة لبلبة صورا لها و بعض الفنانين من احتفال الذكري المئوية للمخرج يوسف شاهين عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي .

وظهرت لبلبة في الصور برفقة الفنانة يسرا و ليلي علوي و السفير الفرنسي و جابي خوري خلال الإحتفال .

و علقت عبر حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك قائلة:"بالذكري المئوية للمخرج يوسف شاهين و احبائه يسرا و ليلي علوي و السفير الفرنسي و جابي خوري".

تحل اليوم، الأحد، مئوية المخرج العبقري يوسف شاهين الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى أثرت فى تاريخ السينما المصرية والعربية.

وسيظل "جو" محفورا فى وجدان عشاقه من الجمهور وحتى من الوسط الفني الذى يعتبره من الاساطير السينمائية التى يصعب تكرارها.

وقالت الفنانة لبلبة، فى تصريح خاص لـ" صدى البلد": “يوسف شاهين مدرسة أو كلية خاصة بذاتها، ومن يعمل مع يوسف شاهين يعتبر نفسه تخرج من معهد تمثيل مباشرة ليحترف العمل، وهو من المخرجين الذين يحبون الممثل ويهتم به حتى يخرج فى أبهى صورة”.

وأضافت لبلبة : "أنا أحب يوسف شاهين ونشأت بينى وبينه صداقة جميلة، ولا يمكن أن أنسى موقفا له معى فى فيلم "الآخر" أثناء تصوير مشهد مع الفنانة حنان ترك وعيني مليئة بالدموع وأقول لها "إنه يحبك" وكان وقتها الأجواء مليئة بالبرودة، وعقب انتهاء المشهد كما أراد عانقنى وقبلنى وخلع الجيلى الصوف الخاص به لأرتديه حتى لا أصاب بالبرد".

واختتمت لبلبة حديثها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة قائلة: “الله يرحمه والسينما هتفضل تتذكر الراحل يوسف شاهين”.

مسيرة يوسف شاهين الفنية

ولد يوسف شاهين في 25 يناير 1926 في الإسكندرية، لأب لبناني كاثوليكي، في زحلة، وأم من أصول يونانية، وحصل على الثانوية، درس في كلية فيكتوريا.