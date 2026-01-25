قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

لبلبة: لا انسى موقف يوسف شاهين معي في فيلم «الآخر».. خاص

لبلبة
لبلبة
أحمد إبراهيم

تحل اليوم، الأحد، مئوية المخرج العبقري يوسف شاهين الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى أثرت فى تاريخ السينما المصرية والعربية.

وسيظل "جو" محفورا فى وجدان عشاقه من الجمهور وحتى من الوسط الفني الذى يعتبره من الاساطير السينمائية التى يصعب تكرارها. 

وقالت الفنانة لبلبة، فى تصريح خاص لـ" صدى البلد": “يوسف شاهين مدرسة أو كلية خاصة بذاتها، ومن يعمل مع يوسف شاهين يعتبر نفسه تخرج من معهد تمثيل مباشرة ليحترف العمل، وهو من المخرجين الذين يحبون الممثل ويهتم به حتى يخرج فى أبهى صورة”.

وأضافت لبلبة : "أنا أحب يوسف شاهين ونشأت بينى وبينه صداقة جميلة، ولا يمكن أن أنسى موقفا له معى فى فيلم "الآخر" أثناء تصوير مشهد مع الفنانة حنان ترك وعيني مليئة بالدموع وأقول لها "إنه يحبك" وكان وقتها الأجواء مليئة بالبرودة، وعقب انتهاء المشهد كما أراد عانقنى وقبلنى وخلع الجيلى الصوف الخاص به لأرتديه حتى لا أصاب بالبرد". 

واختتمت لبلبة حديثها بالدعاء له بالرحمة والمغفرة قائلة: “الله يرحمه والسينما هتفضل تتذكر الراحل يوسف شاهين”. 

مسيرة يوسف شاهين الفنية 

ولد يوسف شاهين في 25 يناير 1926 في الإسكندرية، لأب لبناني كاثوليكي، في زحلة، وأم من أصول يونانية، وحصل على الثانوية، درس في كلية فيكتوريا.

وبعد إتمام دراسته في جامعة الإسكندرية، سافر لأمريكا وأمضى سنتين في معهد باسادينا السرحي ودرس المسرح ، وعاد إلى مصر ليقدم أول أفلامه بابا أمين في 1950 ،  والذي كان فيلمًا غنائيًا استعراضيًا من بطولة فاتن حمامة وحسين رياض والعديد من الممثلين المصريين الآخرين.

عمل يوسف شاهين خلال عامي 1964 و 1968 خارج مصر وذلك بسبب خلافه مع بعض رموز النظام، فقد كان معارضًا لحكم جمال عبد الناصر. 

ظهر موقفه جليًا في الكثير من أفلامه مثل فيلم "العصفور" سنة 1973، والذي يتحدث عن مرحلة الهزيمة بعد حرب 1967، وتدور قصة الفيلم عن رؤوف أبو خطوة وعصابته التي طاردتها الشرطة في صعيد مصر.

شارك فيلمه ابن النيل في مهرجان أفلام كان، وفى 1970 حصل على الجائزة الذهبية من مهرجان قرطاج وجائزة الدب الفضي في برلين عن فيلمه إسكندرية ليه في 1978، فضلا عن حصوله على سعفة مهرجان كان التقديرية وسط احتفاء كبير.

قدم شاهين على مدار تاريخه نحو 40 فيلما سينمائيا أشهرها: "صراع في الوادي، صراع في المينا، باب الحديد، بياع الخواتم، الناصر صلاح الدين، عودة الابن الضال، إسكندرية ليه، إسكندرية كمان وكمان، المصير، المهاجر، سكوت حنصور، إسكندرية نيويورك، هي فوضي"، الذي كانت آخر أعماله فى السينما، كما أخرج 5 أفلام قصيرة هي “كلها خطوة، القاهرة منورة بأهلها، انطلاق، سلوى، عيد الميرون”.

يعد فيلم "المهاجر" واحد من أفلام يوسف شاهين الذي أثار الجدل اثناء  عرضه في دور السينما المصرية، فقد مُنع لاحقًا من العرض بسبب تناوله لقصةٍ مقتبسةٍ من حياة أحد الأنبياء.

صداقة يوسف شاهين بـ أم كلثوم 

كشف الفنان الراحل يوسف شاهين عن كواليس لقائه الفنانة أم كلثوم وتعاونهما فنياً، حيث أكد أنه فوجئ أنه وجد أن العديد من المسئولين يبحثون عنه، وليكتشف أن كوكب الشرق تريد أن يقوم بإخراج أغنية لها وهي “شوف وطوف”، إلا أنه رفض أن يقوم بإخراجها ، واعتذر لها.

وتابع يوسف شاهين فى أحد الحوارات التليفزيونية قائلاً: "قلت لها إيه الأغنية العبيطة دي، ولكنها قامت بسبي وقالت لي إنت مجنون؟ وهنا نشأت بيننا علاقة صداقة، ما دفعه لأن يطلب منها ان يسجل قصة حياتها .

وأضاف يوسف شاهين أنها جلس مع أم كلثوم وروت له حكايات طريفة عن رحلتها إلى عالم الفن.

لبلبة الفنانة لبلبة أعمال لبلبة يوسف شاهين المخرج يوسف شاهين مئوية يوسف شاهين

