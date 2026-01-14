لبلبة تتحدث عن وحدتها وتلجأ إلى الله عند الضيق

كشفت الفنانة لبلبة جانبًا مؤثرًا من حياتها الشخصية، مؤكدة أنها تتحدث إلى الله عندما تشعر بالضيق والوحدة، قائلة في لقاء باكي على برنامج «المسار» مع الإعلامي رودولف على قناة LBC:

"لما بكون متضايقة بكلم ربنا، لأني مش بلاقي حد اتكلم معاه، هو أقرب حد ليا. الحلوين كلهم راحوا. أنا اتعودت على الوحدة من بعد وفاة والدتي، وبقيت بعرف اتخطاها زي إني اقرأ كتاب، أو أكلم أصدقائي، أو أخرج، فالوحدة مش مضيقاني."

وأوضحت لبلبة أن فقدان والدتها كان نقطة تحول في حياتها، لكنها استطاعت التكيف مع شعور الوحدة وتحويله إلى وقت للتأمل والراحة النفسية، مما منحها قوة وإصرارًا على مواجهة تحديات الحياة بثقة.



تشارك النجمة لبلبة في فيلم جوازة ولا جنازة و السي يعرض حالياً في السينمات

فيلم «جوازة ولا جنازة» يضم نخبة من النجوم، أبرزهم نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، وهو من إخراج أميرة دياب، وإشراف إنتاج عمر عبد الخالق.

ويشارك في صناعة الفيلم كل من مدير التصوير محمد مختار، والمونتير كمال الملاخ، والموسيقى التصويرية سيف الدين هلال، وتصميم الأزياء ريما قطب، والديكور أحمد زهران، ومن إنتاج اتحاد الفنانين للسينما.