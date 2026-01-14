قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إعلام عبري: الولايات المتحدة ستبلغ إسرائيل بموعد العملية في إيران قبل تنفيذها بساعات
لازم يحموا نفسهم| تحذير.. هؤلاء الأكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان
إيطاليا تدعو مواطنيها إلى مغادرة إيران فورا
اللاعيبة اتضربوا ضرب رهيب.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة مصر والسنغال
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 يناير 2026 واستقرار ملحوظ بالبنوك
احذر.. عقوبة رادعة في انتظارك حال التدخين في هذه الأماكن وفقا للقانون
ارتفاع جديد.. سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم
الشعبية لتحرير فلسطين: جهود مصر كانت حاسمة في حماية أهالي غزة من الهجمات والإبادة
إعلام إسرائيلي: سقوط النظام الإيراني يؤدي لانهيار حزب الله اللبناني خلال أسابيع
وزير البترول: نستهدف رفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي من 1% إلى 5% خلال السنوات المقبلة
وزير خارجية الدنمارك: نعمل على معالجة المخاوف الأمريكية بشأن جرينلاند
أحمد موسى: تمت سرقة المباراة من المنتخب المصري بمساعدة الحكم | فيديو
فن وثقافة

لبلبة تتحدث عن وحدتها وتلجأ إلى الله عند الضيق

النجمة لبلبة
النجمة لبلبة
أوركيد سامي

كشفت الفنانة لبلبة جانبًا مؤثرًا من حياتها الشخصية، مؤكدة أنها تتحدث إلى الله عندما تشعر بالضيق والوحدة، قائلة في لقاء باكي على برنامج «المسار» مع الإعلامي رودولف على قناة LBC:
"لما بكون متضايقة بكلم ربنا، لأني مش بلاقي حد اتكلم معاه، هو أقرب حد ليا. الحلوين كلهم راحوا. أنا اتعودت على الوحدة من بعد وفاة والدتي، وبقيت بعرف اتخطاها زي إني اقرأ كتاب، أو أكلم أصدقائي، أو أخرج، فالوحدة مش مضيقاني."
وأوضحت لبلبة أن فقدان والدتها كان نقطة تحول في حياتها، لكنها استطاعت التكيف مع شعور الوحدة وتحويله إلى وقت للتأمل والراحة النفسية، مما منحها قوة وإصرارًا على مواجهة تحديات الحياة بثقة.


تشارك النجمة لبلبة في فيلم جوازة ولا جنازة و السي يعرض حالياً في السينمات

فيلم «جوازة ولا جنازة» يضم نخبة من النجوم، أبرزهم نيللي كريم، شريف سلامة، لبلبة، عادل كرم، انتصار، محمود البزاوي، أمير صلاح الدين، دنيا ماهر، وهو من إخراج أميرة دياب، وإشراف إنتاج عمر عبد الخالق.

ويشارك في صناعة الفيلم كل من مدير التصوير محمد مختار، والمونتير كمال الملاخ، والموسيقى التصويرية سيف الدين هلال، وتصميم الأزياء ريما قطب، والديكور أحمد زهران، ومن إنتاج اتحاد الفنانين للسينما.

لبلبة اخبار الفن نجوم الفن

