تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول
الصحة العالمية: مصر أول دولة في العالم وصلت إلى المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي
مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟
ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر يحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية
الضغط الأمريكي.. خبير يكشف أسباب تراجع «قسد» في سوريا
المصري الأخطر وإنتفاضة لـ الزمالك وأهداف ضائعة.. ملخص الشوط الأول
جيش الإحتلال يعلن مصرع عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان
بعد تصريحات وزير العمل بتحرير 743 محضرا.. كيف تصدى قانون العمل للمخالفات
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يسافر إلى تنزانيا بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
أسعار ومواصفات كيا تاسمان 2026 في السعودية
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد
وزيرة البيئة تعلن نجاح الأجهزة المعنية في ضبط المتهمين بواقعة القرش الحوتي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

لطيفة عن يوسف شاهين: فخورة إني كنت جزء من تاريخك

يوسف شاهين
يوسف شاهين
يارا أمين

حرصت الفنانة لطيفة على إحياء ذكرى ميلاد المخرج الراحل يوسف شاهين، معبرة عن فخرها واعتزازها بالعمل معه.

وكتبت لطيفة عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: "يوسف شاهين الإنسان والمخرج العظيم..كنت وستظل مدرسة تتعلم منها الأجيال.. فخورة إني كنت جزء من تاريخك وممتنة إني تعلمت منك الكثير".

تحل اليوم، الأحد، مئوية المخرج العبقري يوسف شاهين الذى قدم العديد من الأعمال الفنية التى أثرت فى تاريخ السينما المصرية والعربية.

وسيظل "جو" محفورا فى وجدان عشاقه من الجمهور وحتى من الوسط الفني الذى يعتبره من الاساطير السينمائية التى يصعب تكرارها. 

مسيرة يوسف شاهين الفنية 

ولد يوسف شاهين في 25 يناير 1926 في الإسكندرية، لأب لبناني كاثوليكي، في زحلة، وأم من أصول يونانية، وحصل على الثانوية، درس في كلية فيكتوريا.

وبعد إتمام دراسته في جامعة الإسكندرية، سافر لأمريكا وأمضى سنتين في معهد باسادينا السرحي ودرس المسرح ، وعاد إلى مصر ليقدم أول أفلامه بابا أمين في 1950 ،  والذي كان فيلمًا غنائيًا استعراضيًا من بطولة فاتن حمامة وحسين رياض والعديد من الممثلين المصريين الآخرين.

عمل يوسف شاهين خلال عامي 1964 و 1968 خارج مصر وذلك بسبب خلافه مع بعض رموز النظام، فقد كان معارضًا لحكم جمال عبد الناصر. 

ظهر موقفه جليًا في الكثير من أفلامه مثل فيلم "العصفور" سنة 1973، والذي يتحدث عن مرحلة الهزيمة بعد حرب 1967، وتدور قصة الفيلم عن رؤوف أبو خطوة وعصابته التي طاردتها الشرطة في صعيد مصر.

شارك فيلمه ابن النيل في مهرجان أفلام كان، وفى 1970 حصل على الجائزة الذهبية من مهرجان قرطاج وجائزة الدب الفضي في برلين عن فيلمه إسكندرية ليه في 1978، فضلا عن حصوله على سعفة مهرجان كان التقديرية وسط احتفاء كبير.

قدم شاهين على مدار تاريخه نحو 40 فيلما سينمائيا أشهرها: "صراع في الوادي، صراع في المينا، باب الحديد، بياع الخواتم، الناصر صلاح الدين، عودة الابن الضال، إسكندرية ليه، إسكندرية كمان وكمان، المصير، المهاجر، سكوت حنصور، إسكندرية نيويورك، هي فوضي"، الذي كانت آخر أعماله فى السينما، كما أخرج 5 أفلام قصيرة هي “كلها خطوة، القاهرة منورة بأهلها، انطلاق، سلوى، عيد الميرون”.

يعد فيلم "المهاجر" واحد من أفلام يوسف شاهين الذي أثار الجدل اثناء  عرضه في دور السينما المصرية، فقد مُنع لاحقًا من العرض بسبب تناوله لقصةٍ مقتبسةٍ من حياة أحد الأنبياء.

