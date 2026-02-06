عرض الست في سوق الفيلم الأوروبي بمهرجان برلين

يستعد المخرج مروان حامد لعرض فيلمه الأحدث “الست” بسوق الفيلم الأوروبي بمهرجان برلين السينمائي في نسخة 2026، والتي تنطلق خلال أيام.



الفيلم عرض في مهرجان روتردام السينمائي بحضور كامل العدد ضمن برنامج الاحتفاء بالمخرج مروان حامد، الذي عرض خلاله جميع أفلامه الروائية الطويلة.



وشهد مهرجان روتردام السينمائي الدولي (IFFR 2026) ندوة خاصة تجمع بين المخرجين المصريين البارزين مروان حامد ويسري نصرالله، في لقاء فني وحواري مميز يتناول مسيرتهما السينمائية الحافلة وتأثيرهما البارز في السينما العربية المعاصرة.

وتطرقت الندوة إلى أبرز محطات مشوارهما السينمائي، من خلال استعراض تجاربهما المختلفة، وأهم الأفلام التي شكّلت علامات فارقة في تاريخهما الفني، إضافة إلى الحديث عن تطور السينما المصرية والعربية، وعلاقتها بالمهرجانات الدولية، ودور المخرج في تشكيل الوعي الثقافي والجمالي.

فيلم الست من سيناريو أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي، تامر مرسي، محمد حفظي، فادي فهيم، وائل عبد الله، ويشارك في بطولته منى زكي، محمد فراج، أحمد خالد صالح، تامر نبيل، سيد رجب، إلى جانب عدد كبير من النجوم كضيوف شرف.