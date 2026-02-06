قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

أبناء أحمد سعد يشاركوه الغناء على المسرح بإحدى حفلاته.. شاهد

أحمد سعد وابنائه
أحمد سعد وابنائه
سارة عبد الله

أحيا الفنان أحمد سعد، حفل ختام مهرجان “شتاء مدينتي”، وشهد الحفل حضورًا جماهيريًا كبير.

وصعد أبناء أحمد سعد إلى المسرح وشاركوه أغنية “أخويا ده، ومكسرات”، في أجواء لاقت تفاعلا من الجمهور.

وقدّم أحمد سعد مجموعة من أشهر أغانيه، منها: «إيه اليوم الحلو ده»، «وسع وسع»، «يا مدلع»، «اختياراتي»، و«عليكي عيون».

أحمد سعد وابنائه

أحدث أغاني أحمد سعد 

يذكر أن الفنان أحمد سعد، طرح أغنيته الجديدة "الليلة بلدنا في فرحة الليلة" من ألحان مدين، احتفالًا بتأهل منتخب مصر رسميًا إلى كأس العالم 2026.

الأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول، وتوزيع يحيى يوسف، وجاءت بروح وطنية مبهجة تعبّر عن الفخر والسعادة، وتؤكد حرص أحمد سعد الدائم على تقديم أعمال تمسّ وجدان الجمهور وتعبر عن نبض الشارع المصري في لحظات الفرح.

أغاني أحمد سعد 

كما طرح المطرب أحمد سعد، أغنيته الجديدة التي تحمل اسم «خلينا هنا»، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقى المختلفة. 

وروج أحمد سعد، لأغنية «خلينا هنا»، عبر حسابه على تطبيق انستجرام، وكتب: «خلينا هنا.. خلينا هنا.. نفرح مع بعض كلنا، دلوقتي تقدروا تسمعوا خلينا هنا أغنية مهرجان الجونة السينمائي على يوتيوب وكل المنصات من اللينك في البايو». 

أحمد سعد حفل أحمد سعد أغنية مكسرات

