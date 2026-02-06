قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رمضان 2026.. شاهد بوستر مسلسل عين سحرية

عين سحرية
عين سحرية
أحمد البهى

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل عين سحرية ، البوستر الرسمي للعمل، والذي جمع بين بطليه عصام عمر وباسم سمرة. 

ويشارك في بطولة المسلسل نخبة من النجوم، هم: عصام عمر، باسم سمرة، عمرو عبد الجليل، سما إبراهيم، محمد علاء، فاتن سعيد، إلى جانب رباب ممتاز، في توليفة تمثيلية قوية تعد بتقديم عمل درامي مختلف.

مسلسل عين سحرية من تأليف هشام هلال، وإخراج السدير مسعود، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي مشوق، يناقش عددا من القضايا الإنسانية المعاصرة من زوايا غير تقليدية، في حبكة درامية تعتمد على التشويق وتطور الشخصيات.

وعرض  لعصام عمر ايضا أحدث أعماله وهو مسلسل "بطل العالم"، المقرر عرضه في شهر يناير. المسلسل من بطولة عصام عمر وجيهان الشماشرجي، والنجم الكبير فتحي عبد الوهاب من تأليف هاني سرحان وإخراج عصام عبد الحميد و بالشراكة مع ذا بلانت ستوديوز للمنتج طارق نصر.

تدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما والتشويق والإثارة على مدار ١٠ حلقات، حيث يمزج بين الأكشن والمغامرة وكوميديا الموقف. تتمحور القصة حول شخصية صلاح،  حيث ينتقل  من الملاكمة إلى عالم الحراسة الشخصية ليلتقي بدنيا للبحث عن ميراثها وحمايتها من شر لورد الرهانات.

بعد خسارته بطولة العالم، يتحول صلاح بطل أفريقيا في الملاكمة إلى حارس شخصي يبحث عن فرصة ثانية. تتغير حياته تماماً حين يُكلَّف بحماية دنيا، ابنة رجل أعمال ماكر ترك وراءه ميراثاً مخفياً وديوناً خطيرة لمحروق، ملك عالم الرهانات. ينطلق صلاح ودنيا في مطاردات مشتعلة لكشف سر الثروة، وخلال الرحلة يستعيد البطل قوته ويجد طريقاً جديداً نحو الحب والخلاص.

