وفاة المستشار محمد ناجي شحاتة رئيس الجنايات السابق
هيئة النقل: غرفة عمليات خلال رمضان لتلقي شكاوى المواطنين
300 شخص.. دمشق وبيروت توقعان إتفاقا لنقل السجناء السوريين إلى بلدهم
نيو ستارت.. مخاوف من عودة سباق التسلح النووي من جديد
موعد صلاة الجمعة اليوم 6 فبراير 2026.. ومواقيت كل الصلوات
الغندور : الأهلي سامح إمام عاشور عشان جامد
قائد القيادة المركزية الأمريكية سينضم للمحادثات بين واشنطن وإيران
240 جنيها زيادة| ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 6-2-2026
سفير مصر في بيروت: نرفض أي اعتداءات إسرائيلية على لبنان
وظائف وزارة التضامن الاجتماعي 2026.. قدم الآن
محافظ أسيوط يطلق مبادرات لبناء الإنسان.. ويؤكد: جاهزون لاستقبال رمضان
القبض على شخصين بتهمة التجسس لصالح الموساد بتركيا
فن وثقافة

صوت هند رجب يتصدر قائمة الأفلام الأعلى مشاهدة في مصر

صوت هند رجب
صوت هند رجب
أحمد البهى

تمكن فيلم" صوت هند رجب" من تصدر الي قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر ، بعد طرحه بساعات. 

واحتل فيلم صوت هند رجب، المركز الأول من أصل 10 مراكز للافلام الأعلى مشاهدة في مصر. 

الفيلم حصد أكثر من خمسة عشر جائزة للمخرجة كوثر بن هنية ، ووصل إلى القائمة النهائية لأفضل فيلم أجنبي بجوائز الأوسكار الـ98، ليكون إنجازًا جديدًا تحققه السينما الفلسطينية، والفيلم الثالث لبن هنية الذي يصل للقائمة النهائية. 

ترشح الفيلم لجائزة الجولدن جلوب والبافتا، وتوّج الفيلم مؤخرًا بجائزتي أفضل ممثلة لـ سجا كيلاني ولجنة التحكيم التقديرية بمهرجان أيام قرطاج السينمائية، وذلك بعد عرض عالمي أول بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث تم استقباله بحفاوة وتصفيق تجاوز العشرين دقيقة وحقق إنجاز تاريخي بفوزه بسبع جوائز خلال المهرجان وهي جائزة الأسد الفضي للجنة التحكيم الكبرى للمهرجان، بجانب عدة جوائز على هامش المهرجان منها هي الشبل الذهبي، جائزة الصليب الأحمر الإيطالي، جائزة أركا للسينما الشبابية، تنويه سينما من أجل اليونيسف، “Premio Sorriso Diverso” (الابتسامة المختلفة)، إلى جانب جائزة إنريكو فولتشينوني (اليونسكو).

عُرض الفيلم بعدها في أكثر من 15 مهرجان دولي، منها افتتاح مهرجان الدوحة السينمائي وختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وفاز بعدة جوائز منها جائزة الجمهور للفيلم الروائي، مبلغ قدره 2000 يورو للمخرجة وجائزة الأنشطة الاجتماعية للطاقة بمهرجان سينيميد مونبلييه للفيلم المتوسطي بفرنسا، وجائزة الجمهور بمهرجان موسترا فالنسيا السينمائي الدولي، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي بمهرجان ليدز الدولي للأفلام، وجائزة الجمهور بمهرجان وارسو السينمائي في بولندا، والجائزة الكبرى لأفضل فيلم لعام 2025 بمهرجان غنت السينمائي ببلجيكا.

تدور أحداث الفيلم في 29 يناير 2024، تلقى متطوعو الهلال الأحمر اتصالاً طارئًا. طفلة في السادسة من عمرها عالقة في سيارة تحت نيران الاحتلال في غزة، تتوسل لإنقاذها. وبينما كانوا يحاولون إبقاءها على الخط، بذلوا قصارى جهدهم لإحضار سيارة إسعاف إليها. كان اسمها هند رجب.

فيلم صوت هند رجب صوت هند رجب افلام

