بي بي العالمية تؤكد التزامها بزيادة استثمارات استكشاف الغاز في مصر

​استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس نادر زكي، الرئيس الإقليمي لشركة بريتش بتروليوم "بي بي" بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس وائل شاهين، نائب الرئيس الإقليمي للشركة في مصر؛ لبحث الموقف التنفيذي لمشروعات "بي بي" في مصر وخططها الاستثمارية خلال المرحلة المقبلة، باعتبارها من أهم المستثمرين في استكشاف وإنتاج الغاز.

​وخلال اللقاء، تم استعراض برنامج الحفر الطموح الذي تعتزم "بي بي" تنفيذه في مصر بدءاً من العام الجاري، ويتضمن حفر آبار جديدة بمناطق امتيازها في البحر المتوسط في ضوء الاتفاق الموقع بين الجانبين بمقر الشركة العالمية في لندن في سبتمبر الماضي. وأكد الوزير على أهمية البرنامج في إطار استراتيجية الوزارة لتعظيم عمليات استكشاف الغاز، مضيفاً أن الوزارة حريصة على تقديم كافة سبل الدعم لتذليل أي تحديات قد تواجه عمليات الحفر.

​كما ناقش الاجتماع موقف كشفي "فيوم" و"كينج" اللذين تحققا خلال العام الماضي، وسبل التعاون للتعجيل بربط الكشفين الجديدين على الإنتاج، بما يسهم في تعزيز معدلات الإنتاج المحلي من الغاز.

​وفي سياق متصل، تناول اللقاء الفرص الاستثمارية المتاحة، وخاصة بمنطقتي غرب المتوسط والبحر الأحمر باعتبارهما وجهتين واعدتين؛ حيث بحث الوزير مع قيادات الشركة سبل توسيع محفظة أعمال "بي بي" لتشمل امتيازات جديدة في هذه المناطق. وأكد الوزير أن نجاح الشركاء في البحر المتوسط يمهد الطريق لتكرار التجربة في البحر الأحمر، خاصة في ظل توفير المحفزات الاستثمارية اللازمة لتشجيع ضخ استثمارات جديدة تعزز احتياطيات مصر من البترول والغاز. ​كما تطرق اللقاء لخطط شركة "أركيوس" التي تمثل شراكة بين "بي بي" و"أدنوك" الإماراتية، داعياً إلى عقد ورش عمل لمناقشة الفرص المتاحة.

​ومن جانبه، جدد المهندس نادر زكي التأكيد على التزام "بي بي" بشراكتها التاريخية مع قطاع البترول المصري، مشيراً إلى أن جهود الوزارة لتحسين بيئة الاستثمار والمحفزات الجديدة وضعت مصر ضمن الأولويات الاستثمارية لبريتش بتروليوم عالمياً. وأضاف أن لدى الشركة خطة طموحاً لتعظيم الاستفادة من الإمكانات الجيولوجية الواعدة في مصر، والاتجاه إلى زيادة استثمارات "أركيوس" لتنمية موارد الغاز في مصر خلال الفترة المقبلة.

​حضر اللقاء المهندس صلاح عبد الكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، والمهندس محمود عبد الحميد، العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).