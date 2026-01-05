قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد تأهل منتخب مصر لربع نهائي أمم افرقيا ..فتحي سند :قلق وتوتر
بدأ العد التنازلي.. ما آخر موعد لتقديم طلبات شقق السكن البديل؟
منتخب مصر يهزم بنين بـ ثلاثية ويتأهل لدور الـ 8 بكأس أمم إفريقيا
محمد صلاح: كنا الأفضل أمام بنين وشرف لي أن أشارك الإنتصار مع زملائي
عالم أزهري: الزواج الثاني قد يصبح حراماً والإخفاء عن الزوجة إثم في هذه الحالات
تشكيل منتخب موزبيق لمواجهة نيجيريا في أمم إفريقيا
الزي الرسمي للسجن .. ماذا ارتدى مادورو خلال محاكمته في نيويورك؟
بعد هدف تقدم منتخب مصر على بنين.. رد فعل غير متوقع من تامر أمين على الهواء
إلغاء كارت الجوازات الورقي بالمطارات المصرية| نقلة نوعية في تجربة السفر.. خبير يعلق
من غير محصل ولا زحمة فروع.. طريقة تسجيل قراءة الغاز في دقيقة
طقس الثلاثاء| فرص لسقوط أمطار خفيفة في هذه المدن
هبة القدسي: مشهد محاكمة مادورو معقد للغاية.. وهذه هي التهم موجهة إليه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

البترول: ورشة عمل حول استراتيجيات تحسين الآداء وتقليل تكاليف حفر الآبار بخليج السويس

البترول: ورشة عمل حول استراتيجيات تحسين الأداء وتقليل تكاليف حفر الآبار بخليج السويس
البترول: ورشة عمل حول استراتيجيات تحسين الأداء وتقليل تكاليف حفر الآبار بخليج السويس
أمل مجدى

في إطار استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية، وتنفيذا لتوجيهات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية خلال   تفقده أعمال حفر بئر بلاعيم البحري 133 بخليج السويس، والتي أكد فيها على ضرورة تحسين أداء الحفر، وخفض تكلفة الآبار، تم عقد ورشة عمل متخصصة بعنوان «استراتيجيات تحسين الأداء وخفض التكاليف في عمليات حفر الآبار» للشركات العاملة في خليج السويس .

وعُقدت الورشة بمقر شركة بترول خليج السويس (جابكو)، بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، ونوابه للإنتاج والاتفاقيات والاستكشاف و المهندس عبد الوهاب المغوري رئيس شركة جابكو .

وشهدت الورشة مشاركة شركات جابكو وبتروبل وبتروجلف و العامة للبترول و الأمل وبتروزنيمة وسوكو وأوسوكو، في إطار تبادل الخبرات .

وأكد المهندس صلاح عبد الكريم أهمية تبني الحلول الابتكارية ، مشيرًا إلى أن تحسين تكلفة الآبار يمثل محورًا رئيسيًا لتحقيق الاستدامة الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع كفاءة أنشطة الحفر.

وناقشت الورشة تطوير آليات حفر وإكمال الآبار، واستعرضت أحدث الممارسات الفنية والتكنولوجية الهادفة لخفض التكاليف ورفع كفاءة الأداء، مع الالتزام الكامل بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة.

كما اكد الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول على أهمية  التكامل ، واستغلال المعدات والإمكانات المتاحة بين الشركات، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد، إلى جانب تكثيف تبادل الخبرات وفتح النقاش حول التحديات واستعراض التجارب الناجحة .

وفي ختام الورشة، أكد عبدالكريم ضرورة قيام الهيئة بمراجعة أداء أعمال الحفر بالشركات على أساس شهري، وذلك وفق ثلاثة محاور رئيسية تشمل الصحراء الغربية، والصحراء الشرقية وخليج السويس، والدلتا وسيناء، مع التأكيد على الإلتزام بالتوصيات الفنية الصادرة.
 

البترول النفط وزير البترول وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

قناة مفتوحة على النايل سات تبث مباراة مصر وبنين مجانا.. اعرف التردد

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لمشاهدة مباراة مصر وبنين في ثمن نهائي أمم أفريقيا

أحمد الشرع

سوريا .. أول تعليق رسمي من قصر الشعب يكشف حقيقة اختفاء أحمد الشرع | تفاصيل

الحريق

ننشر أسماء ضحايا حريق شقة أم بيومى بشبرا الخيمة

أحمد الشرع

اختفاء غامض للرئيس الشرع وتأجيل خطابه لوقت لاحق.. ماذا يحدث في سوريا؟

لقاء الخميسي

رد فعل صادم من لقاء الخميسي بعد إعلان إيمان الزيدي انفصالها عن أوسا

منتخب مصر

مصر ضد بنين | قنوات مجانية لبث مباراة ثمن النهائي بأمم إفريقيا

الدولار

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في أسبوعين بعد التدخل الأمريكى في فنزويلا

ترشيحاتنا

أحمد شوبير

شوبير يكشف سر فوز منتخب مصر أمام بنين في أمم أفريقيا

احمد شوبير

شوبير يهنئ منتخب مصر بالفوز على بنين.. ماذا قال؟

منتخب مصر و بنين

إعلامي ينتقد أداء لاعبي منتخب مصر: استهتار واضح

بالصور

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن.. وجبة لذيذة وسريعة للأطفال والعائلة

كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن
كرات الأرز المحشية بالخضار والجبن

بشكل وطعم احترافي.. طريقة عمل بيتزا البطاطس بدون دقيق

بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس
بيتزا البطاطس

اكتشفوا السر وراء اختفاء أثر الحجامة في أيام قليلة

الحجامة
الحجامة
الحجامة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة
باستا بصلصة الطماطم والريحان.. وصفة سريعة ولذيذة في 15 دقيقة

فيديو

السباح جون ماجد

إهمال أم قضاء وقدر؟ تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة السباح جون ماجد

لقاء الخميسي

لقاء الخميسي تتصدر محركات البحث بعد إعلان انفصال إيمان الزيدي عن عبد المنصف

ايمان الزيدي

زواج سري 7 سنين يهز الوسط الرياضي والفني.. إيمان الزيدي تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد