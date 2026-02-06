أسباب إصرار واشنطن على نزع البرنامج الصاروخي الإيراني .. إريك براون يوضح

قال إريك براون، المحلل السياسي بالحزب الجمهوري الأمريكي، إن إيران لا تواجه مشكلة في مناقشة الملف النووي، لكنها تعترض على مسألة برنامجها الصاروخي الباليستي، مشيرًا إلى أن جميع دول العالم لها الحق في امتلاك أسلحة دفاعية، متسائلًا: "لماذا تُفرض على إيران معادلة تختصر بين القبول بشروط أميركية أو مواجهة عسكرية محتملة؟".

وأضاف براون، خلال تصريحات في برنامج "عين على أمريكا"، الذي تقدمه الإعلامية رغدة منير، على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن المصلحة الإقليمية تكمن في التزام إيران بما يتعلق ببرنامجها النووي، مؤكدًا أن البرنامج الصاروخي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبرنامج النووي، وبالتالي يجب أن يُطرح كلا الملفين على طاولة المفاوضات بشكل متوازٍ.

وأشار المحلل السياسي بالحزب الجمهوري الأمريكي، إلى أن الهدف الأساسي هو منع استخدام إيران لأسلحتها ضد الدول الصديقة للولايات المتحدة في المنطقة، مؤكدًا أن "الأساس هنا هو أن تفتح إيران أذرعتها للحوار، وأن تفهم أن هناك حدودًا لطموحاتها العسكرية".

وأكد براون أن استمرار الحوار والمفاوضات هو السبيل الأفضل لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف المعنية.

