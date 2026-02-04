كشف أحد المسربين عن العديد من التفاصيل المحتملة لتصميم ومواصفات هاتف آيفون فولد.

يشمل ذلك بطارية كبيرة، وكاميرتين خلفيتين، وخيارين فقط للألوان وتشير التسريبات إلى أن الهاتف سيختلف عن هاتف Galaxy Z Fold 7 في سبعة جوانب رئيسية على الأقل.

يبدو أخيراً أن هاتف iPhone Fold قد يُطلق بالفعل هذا العام، فبينما انتشرت شائعات حول هذا الهاتف لفترة طويلة

تسريب جديد يكشف تفاصيل تصميم آيفون فولد لأول مرة

مواصفات هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 7

يحتوي هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 7 على بطارية بسعة 4400 مللي أمبير فقط، ولكن يبدو أن بطارية آيفون فولد قد تكون ذات سعة أعلى بكثيرحيث ادعى المسرب Fixed Focus Digital مؤخرًا أن بطاريته ستكون 5500 مللي أمبير في الساعة.

يحتوي هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 7 على ثلاث كاميرات في الخلف، ولكن وفقًا لهذا التسريب، سيحتوي هاتف آيفون فولد على كاميرتين فقط.

على الرغم من أنهم لم يحددوا الأدوار التي ستلعبها هذه الكاميرات، إلا أنه من المتوقع أنها ستكون كبيرة للغاية، مثل هواتف أبل الأخرى ذات الكاميرا المزدوجة مما يعني أنه من المحتمل ألا تكون هناك كاميرا تليفوتوغرافية.

ميزات التصوير لهاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 7

للمقارنة، يحتوي هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 7 على كاميرا واسعة الزاوية، وكاميرا فائقة الاتساع، وكاميرا تقريب 3x في الخلف، لذلك قد لا يكون هاتف أبل متعدد الاستخدامات بنفس القدر بالنسبة للصور.



يحتوي هاتف سامسونج جالاكسي زد فولد 7 على جميع أزراره على الجانب، وهو تصميم يتماشى مع العديد من الهواتف الأخرى، بما في ذلك أجهزة آيفون، ولكن وفقًا لهذا التسريب، قد يكون لهاتف آيفون فولد تصميم غير عادي، حيث يتم وضع أزرار الصوت على الحافة العلوية - على الرغم من أن زر الطاقة والتحكم في الكاميرا سيظلان على ما يبدو على الجانب الأيمن.