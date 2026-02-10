بسبب نقص الكيروسين.. شركات طيران توقف رحلاتها إلى كوبا

أعلنت شركة طيران "إير كندا" تعليق جميع رحلاتها تجاه كوبا؛ عقب إعلان السلطات المحلية هناك وجود نقص فى الكيروسين .. وقد حذت حذوها و"ويست جيت" و"ترانسات" فى وقت لاحق.

وذكر راديو كندا الدولي اليوم /الثلاثاء/ أن المطارات الكوبية ـ التى تعانى نقصا حادا فى المحروقات منذ القبض على الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادور المزود الرئيسى للنفط لكوبا ـ لن تصبح بحول اليوم العاشر من فبراير قادرة على تزويد الطائرات التجارية التى تهبط الجزيرة بالوقود لمدة لا تقل عن شهر.

ونتيجة لذلك، جاء قرار "إير كندا" تعليق رحلاتها إلى كوبا لحين إشعار آخر مشيرة ـ فى بيان لها ـ إلى أنها سترسل طائرات فارغة إلى كوبا بصفة منتظمة خلال الأيام القادمة لتأمين ترحيل حوالى 3000 كندى يتواجدون فى الجزيرة فى الوقت الحالى .

وقد اتخذت الخطوط الجوية الكندية هذا القرار استجابة لتحذيرات من الحكومة الكوبية بشأن عدم انتظام إمدادات وقود الطائرات في المطارات الكوبية، وفقا لما أوضحته الشركة.

أما بالنسبة للرحلات المتبقية، فستحمل الخطوط الجوية الكندية وقودا إضافيا، وستقوم بتوقفات فنية للتزود بالوقود في رحلة العودة إذا لزم الأمر .

وتؤكد الخطوط الجوية الكندية أنها تراقب الوضع عن كثب، وأن الرحلات المنتظمة إلى كوبا ستستأنف في وقت لاحق عندما يعتبر ذلك مناسبا.

ومن جانبهما ، وبعد أن أبدتا شركتا "ويست جيت" و"ترانسات" في البداية نيتهما الاستمرار في تسيير رحلاتهما إلى كوبا، قررتا في نهاية المطاف تعليقها .

ولتخفيف الضغط على الموارد المحلية، ستغادر ويست جيت كندا بطائرات فارغة، اعتبارا من الآن، لتسهيل عودة المسافرين الذين يقضون عطلاتهم حاليا في كوبا ... وأكدت ويست جيت في بيان لها أن جميع الطائرات المتجهة إلى كوبا ستحمل وقودا كافيا لضمان إقلاع آمن دون الاعتماد على الاحتياطيات المحلية.

وأشارت الشركة إلى أن هذا القرار سيشمل ويست جيت، وسن وينج فاكيشنز، وويست جيت فاكيشنز، وويست جيت فاكيشنز كيبيك.

من جانبها، أعلنت ترانسات تعليق رحلاتها إلى كوبا مؤقتا حتى 30 أبريل 2026.