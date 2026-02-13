تقام سنويا بدءا من 2029.. موتسيبي يلتزم بإطلاق مسابقة دوري الأمم الأفريقية

أكد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، التزام الجهاز الكروي بإطلاق مسابقة "دوري الأمم الأفريقية" انطلاقًا من عام 2029.

وأوضح موتسيبي أن جميع الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 54 اتحادًا سيشاركون في هذه المسابقة التي ستقام سنويا، وتشهد تنافس المنتخبات حسب المناطق.

وبهذا سيخوض المنتخب المغربي "ديربيات" قوية ضد الجزائر، تونس، ليبيا ومصر، بالإضافة إلى موريتانيا المنضمة حديثًا لاتحاد شمال أفريقيا.

يُشار إلى أن دوري الأمم الأفريقية سيكون مقسمًا على 4 مناطق، وبطل كل منطقة سيتأهل إلى المرحلة النهائية التي من المفترض أن تُقام في بلد محدّد (قد تكون نيجيريا في نسخة 2029).