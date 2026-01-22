مسار إجباري وديسكو مصر وواما أوتوستراد وولولا جفان.. نجوم مهرجان عيد الحب في نويبع|شاهد

تشهد مدينة نويبع تجمع كبرى الفرق الموسيقية الغنائية مسار إجباري وديسكو مصر وواما أوتوستراد واللبنانية لولا جفان للمشاركة في إحياء مهرجان عيد الحب المقام على شاطئ كريزي هورس على مدى 3 أيام متتالية داخل اناندا لدعم تنشيط السياحة وذلك في الفترة من 12 الي 14 فبراير القادم.

يقوم بتنظيم وإنتاج فعاليات مهرجان عيد الحب في نويبع المنتج ياسر الحريري ويفتتحه فريق مسار إجباري يوم 12 فبراير بمشاركة DJ عمرو سو بالإضافة الى فقرات لعازفي الكمان والساكسفون.



ويقوم فريقي واما و ديسكو مصر والمطربة اللبنانية لولا جفان باحياء اليوم التالي من فعاليات المهرجان يوم 13 فبراير .

ويختتم فعاليات مهرجان عيد الحب في نويبع فريق أوتوستراد

بمشاركة DJ عمرو ساو وفقرة مميزة لعازفى الكمان والساكسفون.