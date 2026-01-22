ما بنحط على الرف.. نسرين ظواهرة تكشف عن سبب تأجيل مسلسل نادين نجيم

كشفت الإعلامية نسرين ظواهرة، عن سبب تأجيل مسلسل “ممكن” للفنانة نادين نسيب عبر فيديو نشرته على حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وقالت نسرين الظواهري في الفيديو: "كل اللي اتقال عن تأجيل المسلسل بعد البيان الرسمي غير صحيح، كتير ربطوا التأجيل بفيديو نادين اللي ظهرت فيه وانخزق فستانها في Joy Awards".

وتابعت: “قرار التأجيل طلع قبل ليلة الحفل، لكن لما خلصت الليلة تم الإعلان عن التأجيل”.

واختتمت: "بيقولوا نادين انحطت على الرف، نادين ما بتنحط على الرف، بتحط ناس على الرف، هي نجمة كل المواسم، ومفيش شيء بيزعزع

نجوميتها".

وكانت قد أعلنت الفنانة نادين نسيب نجيم عن عدم مشاركتها في الماراثون الرمضاني المقبل، مؤكدة أن ظروف تأجيل مسلسلها “ممكن” خارجة عن إرادتها.

وكتبت نادين نجيم عبر حسابها الشخصي على منصة إكس: "بتأسف كتير انه ما رح كون حاضرة معكم برمضان لظروف خارجة عن إيراداتنا بس ان شاء اللّٰه بعد رمضان منقدم عمل كامل متكامل وممتع.. والله ولي التوفيق للجميع تحياتي".