شهامة انتهت بالموت.. القصة الكاملة لغرق 3 شباب في ترعة المريوطية.. صور

بعد ساعات من فيديو الهروب الجماعي لنزلاء مصحة لعلاج الإدمان شهدت مدينة البدرشين حادثا جديدا مؤلما راح ضحيته 3 شباب غرقى في ترعة المريوطية حيث سقطت شابين كان يستقل السيارة وتصادف مرور الثالث فقفز في المياه لإنقاذهما إلا أن المياه ابتعلت ثلاثتهم ليلقوا مصرعهم جميعا.

وباشرت النيابة العامة بجنوب الجيزة الكلية تحقيقات موسعة في الحادث حيث قررت توقيع الكشف الطبي الظاهرة على الجثامين الثلاثة بعد انتشال قوات الإنقاذ النهري لهم من المياه حيث تبين وفاتهم باسفكسيا الغرق وعدم وجود شبهة جنائية، وحرزت النيابة مقاطع فيدية تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي للحظة غرق الضحايا الثلاثة وسط مشاهدة من الأهالي الذين لم يتمكنوا من إنقاذهم لعمق المياه في ترعة المريوطية.

وكشفت التحقيقات أن الحادث وقع أناء سير سيارة ميكروباص على الطريق بالقرب من كوبري زويل بين قريتي المنوات وأبو صير اختلت عجلة القيادة بيد السائق وانحرف عن المسار الطبيعي للطريق فسقط في الترعة، وتصادف في تلك اللحظة مرور أتوبيس شاهد سائقه ودعى سامح منصور التركي شابين يخرجان من الميكروباص ويصارعان تيارات المياه فقفز دون تفكير في المياه لإنقاذهما إلا أنهم غرقوا جميعا.

انتقلت قوات الإنقاذ النهري مدعمة بسيارات إسعاف ولوادر من مجلس مدينة البدرشين وتم انتشال جثامين الثلاث ضحايا ورفع السيارة المنكوبة من المياه وتم نقل الضحايا إلى ثلاجة الموتى بمستشفى شبرامنت العام وتبين أن أحدهم مجهول الهوية ونشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوره على فيسبوك حتى تم التوصل لأسرته وتبين أنه من قرية المنوات بمدينة أبو النمرس.

صرحت النيابة العامة بدفن الجثامين وتسليمهم لذويهم وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة