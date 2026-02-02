فتاة تتهم مشرف أمن بالتحرش بها أثناء عملها في الشيخ زايد

تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة، تحرياتها حول اتهام مشرف أمن بالتحرش، بزميلته أثناء أداء عملها في مدينة الشيخ زايد.

وتلقت مديرية أمن الجيزة، إخطارا من قسم شرطة الشيخ زايد بإبلاغ عاملة بتعرضها للتحرش من زميلها مشرف أمن أثناء عملها ، حيث قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها رغما عنها.

وأشارت التحريات، إلى أن المتهم استغل تواجد المجني عليها معه وقت العمل ، وقام بملامسة جسدها رغما عنها ما دفعها لإبلاغ الشرطة، وعلى إثرها ألقت قوة أمنية القبض على المتهم وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.