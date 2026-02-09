أحمد كوجاك نائبًا للوزراء| لميس الحديدي تكشف مفاجآت التعديل الوزاري

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن بورصة شائعات التغيير الوزاري مشتعلة، مشيرة إلى أن الأسماء جميعها غير مؤكدة، وستتأكد عند ظهورها غدًا في جلسة البرلمان الهامة.

وكشفت الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار، ووفقًا لما قالت، أنها معلومات من مصادر موثوقة مصادر أكدت أن وزير المالية أحمد كوجاك قد يصعد لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ويرأس المجموعة الاقتصادية.



التعديل الوزاري قد يشهد دمج وزارات

تابعت لميس الحديدي، أن :"لو بقي نواب الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، سيكون أحمد كوجاك وزير المالية النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء.

لفتت الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن الفريق كامل الوزير، مع فصل وزارتي النقل عن الصناعة، سيحتفظ بحقيبة النقل فقط، بينما تذهب الصناعة إلى وزير آخر.

اسم الوزيرة رانيا المشاط ربما يكون هو المفاجأة

وكشفت أن التعديل الوزاري قد يشهد دمج وزارات، واستحداث وزارات أخرى، مثل وزارة الدولة للإعلام، والمرشح لها ضياء رشوان، مع إعادة التجارة الخارجية لوزارة الصناعة، والبيئة لوزارة التنمية المحلية، وفصل التعاون الدولي عن التخطيط، وربما يتم ضم التعاون الدولي إلى الخارجية.

وذكرت أن اسم الوزيرة رانيا المشاط ربما يكون هو المفاجأة، ولا يزال في الترشيحات ما بين البقاء والرحيل.

اختتمت قائلة: كلها بورصة وبعض الأنباء المؤكدة وغير المؤكدة، والأسماء الحاسمة خلال ساعات.