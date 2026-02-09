قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أحمد موسى: مينفعش يكون عندي نائب بالبرلمان وفي تشكيك فيه
موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة
قبل جلسة مجلس النواب غدا.. ما الفارق بين التعديل الوزاري وإعادة تشكيل حكومة جديدة؟
بشاير رمضان.. خفض أسعار الدواجن المجمدة
المسؤول الإعلامي للجيش الملكي: التعادل أمام الأهلي يكفي الفريقين لحسم التأهل
كأس مصر| اتحاد الكرة يعدل موعد مباراة حرس الحدود وزد في ربع النهائي
الكشف عن اسم المدرب الجديد لـ واتفورد الإنجليزي
خبير لوائح يكشف موقف الأهلي القانوني في أزمة أشرف داري
القيادة المركزية الأمريكية: تفكيك أنفاق حزب الله خطوة مهمة لاستقرار لبنان
أحمد موسى: عرض المرشحين كوزراء في التعديل المرتقب على مجلس النواب غدا
إعلام إسرائيلي عن مصادر: نتنياهو طلب تعجيل موعد اللقاء مع ترامب لتقديم معلومات استخباراتية محدثة
خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟
توك شو

أحمد كوجاك نائبًا للوزراء| لميس الحديدي تكشف مفاجآت التعديل الوزاري

عادل نصار

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن بورصة شائعات التغيير الوزاري مشتعلة، مشيرة إلى أن الأسماء جميعها غير مؤكدة، وستتأكد عند ظهورها غدًا في جلسة البرلمان الهامة.

وكشفت  الإعلامية لميس الحديدي، خلال برنامجها «الصورة» المذاع على شاشة النهار، ووفقًا لما قالت، أنها معلومات من مصادر موثوقة مصادر أكدت أن وزير المالية أحمد كوجاك قد يصعد لمنصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ويرأس المجموعة الاقتصادية.
 

التعديل الوزاري قد يشهد دمج وزارات

تابعت لميس الحديدي، أن :"لو بقي نواب الدكتور مصطفى مدبولي، الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، والفريق كامل الوزير وزير الصناعة والنقل، سيكون أحمد كوجاك وزير المالية النائب الثالث لرئيس مجلس الوزراء.

لفتت الإعلامية لميس الحديدي، إلى أن الفريق كامل الوزير، مع فصل وزارتي النقل عن الصناعة، سيحتفظ بحقيبة النقل فقط، بينما تذهب الصناعة إلى وزير آخر.

اسم الوزيرة رانيا المشاط ربما يكون هو المفاجأة

وكشفت أن التعديل الوزاري قد يشهد دمج وزارات، واستحداث وزارات أخرى، مثل وزارة الدولة للإعلام، والمرشح لها ضياء رشوان، مع إعادة التجارة الخارجية لوزارة الصناعة، والبيئة لوزارة التنمية المحلية، وفصل التعاون الدولي عن التخطيط، وربما يتم ضم التعاون الدولي إلى الخارجية.

وذكرت أن اسم الوزيرة رانيا المشاط ربما يكون هو المفاجأة، ولا يزال في الترشيحات ما بين البقاء والرحيل.

اختتمت قائلة: كلها بورصة وبعض الأنباء المؤكدة وغير المؤكدة، والأسماء الحاسمة خلال ساعات.

لميس الحديدي التغيير الوزاري شائعات التغيير الوزاري وزير المالية أحمد كوجاك

بعد سحب 82 ألف جنيه من حساب شاب في دقائق.. تحذير عاجل من إنستاباي

1200 جنيه زيادة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

مفيش وحدات بديلة ولا إخلاء بعد 7 سنوات .. مشروع قانون جديد للإيجار القديم في البرلمان

التعديل الوزاري الجديد.. ملامح قائمة الراحلين وجلسة طارئة للبرلمان غدًا

خفض أسعار الدواجن بقرار حكومي قبل رمضان.. بكم الكيلو الآن؟

طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل

من الإخلاء التدريجي إلى إلغاء المدد .. الإيجار القديم أمام اختبار برلماني جديد

احمد موسى يكشف تفاصيل جديدة عن التعديل الوزاري

أسامة شرشر: أول طلقة هزّت الكيان الصهيوني خرجت من نقابة الصحفيين

رسائل تهنئة رمضان 2026 مكتوبة بأجمل العبارات والدعوات

لماذا لا تخلو مائدة رمضان من الزبادي؟.. فوائد الألبان للصائمين

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان .. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

طريقة تخزين الحواوشي لرمضان.. خطوات مضمونة لطعم طازة وسلامة صحية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل على قد الحب

شريف سلامة

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

الصداع المتكرر عند النساء بعد الأربعين.. متى يكون إنذارًا؟

وزير الدفاع يلتقى نظيره التونسي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يناقش المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية مع نظيره التونسي

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: هدنة بلا ثقة.. لماذا عاد التوتر الخفي بين إثيوبيا وإريتريا؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: سيف القذافي.. مشروع إصلاحي لم يكتمل!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك بيدوباست الأول

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حصون النفس.. حماية طيبتك وقوتك من الاستنزاف النفسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ماهية المثالية

