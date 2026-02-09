وأنت مالك؟ يوسف الحسيني ينفعل على المتهم بالتحر.ش بفتاة الأتوبيس

علق الإعلامي يوسف الحسيني، على الفيديو المتداول لواقعة تحرش في أتوبيس نقل عام، حيث صرخت إحدى الفتيات في وجه شاب اتهتمته بالتحرش.

وقال يوسف الحسيني، في برنامج "مساء جديد" على قناة "المحور"، إن الجدل في الواقعة الرئيسي ليس في تحرش الشاب، وإنما الواقعة فيها أبعاد كارثية، والبعد الأول ما قاله الشاب: ما تبصي انتي لابسة ايه؟ ونازلة من بيتكم كده ازاي؟ معلقا على هذه المقولة بقوله: وانت مالك؟ وهذا لا يعني المتهم ولا المجتمع بكامله، فليس هناك قانون يجبر المرأة على ارتداء زي معين.

وأضاف أن البعد الثاني، هو أن المتهم أعطى لنفسه الحق أن يعلق على سلوك الفتاة بكلام جارح، فالتعليق على ملابس شخص لا يعني أي شخص آخر ولا يمنحه الحق في التعليق على هذا اللبس أو انتقاده.