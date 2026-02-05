أردوغان : حل الأزمة الإيرانية من منظور عسكري سيقود المنطقة إلى كارثة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تبذل قصارى جهدها لمنع انجرار المنطقة نحو الفوضى جراء التوتر بين واشنطن وطهران ، مؤكدا رفضه لأي تدخل عسكري في إيران.

وقال الرئيس التركي في تصريحات له : النظر للأزمة الإيرانية من منظور عسكري سيقود المنطقة إلى كارثة وتأجيج النيران لن يفيد أحدًا.

وأضاف أردوغان : نرى أن إيران والولايات المتحدة ترغبان في إفساح المجال أمام المسار الدبلوماسي.

وتابع : من الممكن عقد محادثات على مستوى القادة بين إيران والولايات المتحدة بعد إحراز تقدم في المباحثات على مستويات أدنى.

وختم الرئيس التركي قائلا : نسعى لتعزيز أسس المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة وسنرى مدى اتساعها وإمكانية مشاركة دول أخرى فيها