خبير نووي يُحذّر من سباق تسلح عالمي مع اقتراب انتهاء معاهدة «نيو ستارت» |فيديو
هدية أردوغان لـ السيسي.. أول سيارة كهربائية تركية الصنع| شاهد
انخفاض في متوسط سعر الدولار اليوم
ناصر منسي يعزز تقدم الزمالك بالهدف الرابع أمام كهرباء الإسماعيلية
بعد طلب النقابة حذف دورها.. بلال صبري: أم جاسر محبوبة ومش هشيل مشاهدها |خاص
خالد البلشي: الصحافة القوية في مصلحة الدولة والمواطن
عندي اتنين.. منتج عمل مسلسل روح off يعلق بعد قرار نقابة الممثلين بإيقاف مسلسله
برلماني: سيناء لها طبيعة خاصة ونطالب باستراتيجية لتوسيع كردونات القرى وتحديث المرافق
حالات قطع معاش المستحقين وضوابط إعادة توزيعه.. وفقا للقانون
استغلوا الفرصة| رد فعل مثير من خالد الغندور بعد خسارة بيراميدر
المستثمرون الأتراك يشيدون بمصانع سيراميكا كيلوباترا: لها ريادة عالمية
خالد أبو بكر: زيارة الرئيس أردوغان للقاهرة تفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية
كيف أعادت زيارة أردوغان للقاهرة رسم خريطة التعاون المصري التركي؟.. خبير يجيب

الرئيس اردوغان والرئيس السيسي
الرئيس اردوغان والرئيس السيسي
أحمد العيسوي

في قراءة استراتيجية لنتائج زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى القاهرة، قدّم اللواء نبيل السيد، الخبير الاستراتيجي، تقييمًا شاملًا اعتبر فيه الزيارة نقطة تحول حقيقية في مسار العلاقات المصرية التركية، ليس فقط على المستوى الثنائي، وإنما في معادلات الإقليم بأكمله.

زيارة مفصلية تعيد ضبط البوصلة

يرى اللواء نبيل السيد أن توقيت الزيارة يحمل دلالات بالغة الأهمية، في ظل تصاعد الأزمات الإقليمية من ليبيا إلى السودان، مرورًا بالحرب في غزة والاضطرابات في القرن الإفريقي. ويؤكد أن القاهرة وأنقرة أدركتا أن مرحلة الخلافات قد استنفدت أغراضها، وأن المصالح المشتركة باتت تفرض تنسيقًا مباشرًا بين قوتين إقليميتين كبيرتين.

ويشير الخبير الاستراتيجي إلى أن مراسم الاستقبال الرسمية، ثم انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، يعكسان إرادة سياسية واضحة للانتقال من مرحلة “إعادة العلاقات” إلى مرحلة بناء شراكة مستدامة.

مكاسب اقتصادية واضحة واتفاقيات وازنة

بحسب اللواء نبيل السيد، فإن التوقيع على نحو 20 اتفاقية ومذكرة تفاهم يمثل حجر الأساس لشراكة اقتصادية طويلة الأمد، لافتًا إلى أن استهداف رفع حجم التبادل التجاري إلى 15 مليار دولار ليس رقمًا دعائيًا، بل هدف قابل للتحقق في ضوء المعطيات الحالية.

ويؤكد أن مصر أصبحت مركز جذب صناعي للشركات التركية، بفضل توافر المواد الخام، والموقع الجغرافي، والبنية التحتية، فضلًا عن التسهيلات الحكومية، وهو ما يفسر تزايد انتقال المصانع التركية إلى الأراضي المصرية، بما ينعكس إيجابًا على فرص العمل وتقليل معدلات البطالة.

تنسيق أمني في قلب الإقليم الملتهب

على الصعيد الأمني، يرى اللواء نبيل السيد أن الزيارة أسست لمرحلة تنسيق أمني إقليمي في ملفات شديدة الحساسية، وعلى رأسها ليبيا والسودان. ويؤكد أن اتفاق القاهرة وأنقرة على دعم الحلول السياسية والحفاظ على وحدة الدول الوطنية يمثل تحولًا نوعيًا مقارنة بسنوات سابقة من تباين المواقف.

ويضيف أن ما أعلنه الرئيس أردوغان بشأن دعم وحدة ليبيا ووقف إطلاق النار في السودان يتقاطع بشكل مباشر مع الرؤية المصرية، ما يفتح الباب أمام تحركات مشتركة تهدف إلى احتواء الفوضى ومنع تمدد الجماعات المسلحة.

غزة وإسرائيل.. توازن إقليمي مطلوب

ويعتبر الخبير الاستراتيجي أن التوافق المصري التركي بشأن الملف الفلسطيني وضبط الممارسات الإسرائيلية في قطاع غزة هو أحد أهم مخرجات الزيارة، مشيرًا إلى أن هذا التنسيق يعكس رغبة مشتركة في تحقيق توازن إقليمي والحد من الانفراد الإسرائيلي بالقرار الأمني والعسكري في المنطقة.

القرن الإفريقي والصومال

وفيما يخص القرن الإفريقي، يلفت اللواء نبيل السيد إلى أن موقف أنقرة الرافض للمساس بوحدة الصومال، ورفض الاعتراف بما يسمى “صومالي لاند”، يتماشى مع الرؤية المصرية الداعمة لاستقرار الدول الوطنية، ويؤكد أن هذا الملف مرشح ليكون أحد مسارات التعاون السياسي بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

 

يختتم اللواء نبيل السيد تحليله بالتأكيد على أن زيارة أردوغان إلى القاهرة ليست زيارة بروتوكولية، بل تعكس إدراكًا متبادلًا بأن القاهرة وأنقرة تمتلكان مفاتيح رئيسية لاستقرار الشرق الأوسط. ويشدد على أن ما تحقق من اتفاقيات وتفاهمات يضع العلاقات المصرية التركية على مسار استراتيجي جديد، قوامه المصالح المشتركة، والتنسيق السياسي، والشراكة الاقتصادية، في مرحلة إقليمية لا تحتمل الصدام بقدر ما تحتاج إلى التوافق.

القاهرة أردوغان مصر ليبيا غزة

من الافطار للسحور.. خطة كاملة لانقاص الوزن فى شهر رمضان
ماذا يحدث لجسمك عند تناول مغلي بذور الكرفس ؟
علاج الام اللثة
أفضل 5 سيارة SUV
