هل أنهاها بالفعل؟ 9 حروب توسط فيها ترامب خلال رئاسة أمريكا

تحدث الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أكثر من مرة في تصريحات متفرقة عن جهوده في إنهاء الحروب في العديد من دول العالم وأنه يستحق أن يكون رجل السلام ويفوز بجائزة نوبل للسلام.

كان أخر هذه التصريحات بأنه يسعى لإنهاء الحرب في السودان لتكون الحرب التاسعة التي ينهيها في العالم.

نشير في هذه السطور إلى أبرز الأزمات والحروب التي توسط فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

إسرائيل وإيران

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن احتمال اندلاع حرب بين إسرائيل وإيران "لم يعد مطروحًا بعد اليوم"، مشيرًا إلى أن الهجمات الأمريكية الأخيرة على منشآت إيرانية نووية كانت "دقيقة وناجحة للغاية".

ورشّح نائب في مجلس النواب الأمريكي، الرئيس دونالد ترامب لجائزة نوبل للسلام بعد توسطه في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران.

الهند وباكستان

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن العلاقات بين الهند وباكستان ستشهد مرحلة من "الأمور الطيبة"، مشيرًا إلى أن الدولتين تمتلكان "قائدين كبيرين" يمكنهما قيادة شعبيهما نحو الاستقرار والتعاون.

ورغم أن الولايات المتحدة، وعلى رأسها الرئيس دونالد ترامب، كانت الأكثر حضورًا في المشهد الإعلامي والدبلوماسي المرتبط بوقف إطلاق النار، إلا أن جهود الوساطة لم تقتصر على واشنطن وحدها، بل شاركت فيها دول عديدة.

أرمينيا وأذربيجان

كما نجحت وساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في إنهاء الصراع الطويل بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم ناجورنو كاراباخ، وذلك بعد لقاء ثلاثي داخل البيت الأبيض، ضم ترامب، رئيس وزراء أرمينيا، ورئيس أذربيجان.

واللقاء توج بتوقيع معاهدة سلام رسمية، أنهت عقودًا من النزاع الدموي بين الدولتين الجارتين.

وظهر "ترامب" خلال مراسم التوقيع في حالة احتفائية واضحة، واعتبر الاتفاق “نقطة تحول في مسيرته السياسية والدبلوماسية”.

الكونغو الديمقراطية ورواندا

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه وضع تسوية لحرب كانت مستمرة منذ عقود بين الكونغو الديمقراطية ورواندا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وقال ترامب: بإنهائي الحرب بين رواندا والكونغو الديمقراطية أكون قد أنهيت الحرب الثامنة خلال عام"، والولايات المتحدة ستدعم السلام الدائم بين رواندا والكونغو الديمقراطية".

تايلاند وكمبوديا

وأفادت وكالة الأنباء رويترز نقلا عن بيان لوزارة الدفاع الكمبودية بأن كلا من تايلاند وكمبوديا وقعتا اتفاقا لوقف إطلاق النار.

وفي وقت لاحق ؛ أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء كمبوديا هون مانيت، عن قلقه البالغ إزاء استمرار العنف على الحدود بين كمبوديا وتايلاند، مؤكدًا استعداد الولايات المتحدة لتيسير الحوار بين بنوم بنه وبانكوك لضمان السلام والاستقرار في المنطقة.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية ؛ فقد شدد الوزير روبيو على حرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إحلال السلام، مؤكّدًا ضرورة الالتزام الكامل باتفاقيات كوالالمبور للسلام، وبيّن استعداد الولايات المتحدة لتقديم الدعم في المفاوضات بين البلدين.

مصر وإثيوبيا

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يسعى لجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا للتوصل إلى حل لأزمة سد النهضة، مؤكدًا أهمية التفاوض المباشر لحماية حقوق جميع الأطراف وضمان الأمن المائي في المنطقة.

وأضاف ترامب أن هناك دولًا عديدة أبدت رغبتها في الانضمام إلى عضوية مجلس السلام الدولي، في إشارة إلى تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام العالمي.

صربيا وكوسوفو

ورحّبت الولايات المتحدة الأمريكية بمحادثات يسرها الاتحاد الأوروبي، بين كوسوفو وصربيا وتؤيد بقوة التطور في عملية تطبيع العلاقات بين البلدين.

وذكر بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أن اجتماع أمس كان خطوة جيدة إلى الأمام ولكن لا يزال هناك عمل شاق.

وقف إطلاق النار في غزة

وشهدت مدينة شرم الشيخ، انعقاد قمة السلام بمشاركة عدد من القادة ورؤساء الدول، حيث برز مجددًا الدور الريادي لمصر في قيادة جهود تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، حيث ترأس الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والأمريكي دونالد ترامب القمة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن تركيزه منصب حاليا على إعادة إعمار قطاع غزة بدلا من تطبيق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

إنهاء حرب السودان

وأخيرا، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إنهاء حرب السودان ستكون التاسعة التي أنهيها وأعمل جاهدا لوقفها، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية" .