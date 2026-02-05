الفيحاء يحقق فوزًا كبيرًا على النجمة بثلاثية نظيفة في دوري روشن

أنهى فريق الفيحاء منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري روشن السعودي، بتحقيق فوز عريض على حساب ضيفه النجمة السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الخميس على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، وأدارها الحكم شكري الحنفوش.

وفرض الفيحاء سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق فاشون ساكالا في الدقيقة 17، قبل أن يعزز صبري دهل تقدم أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفيحاء بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، واصل الفيحاء تفوقه، وتمكن جيسون ريميسيرو من إضافة الهدف الثالث في الدقيقة 57، مؤكدًا أحقية فريقه بالفوز وحسم النقاط الثلاث.

وبهذه النتيجة، رفع الفيحاء رصيده إلى 23 نقطة ليصعد إلى المركز العاشر في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما واصل فريق النجمة معاناته بتواجده في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 5 نقاط فقط.