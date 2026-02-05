قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عبر «إنستاباي».. طريقة دفع فاتورة التليفون الأرضي شهر فبراير 2026
تحذير من طقس الجمعة: ارتفاع في الحرارة وأتربة نهارا وأمطار وشبورة صباحا
مكنش قصدى أموته .. اعترافات تفصيلية للمتهم بقتل شريكه ودفنه بالمقابر بشبين القناطر
هاتريك بنزيما .. الهلال يكتسح الأخدود بسداسية نظيفة ويعزز صدارته لدوري روشن
بإضافة واحدة هتقلل السكر والكوليسترول عند تناول الطعام
قبل حدوثها بـ 72 ساعة .. الري تضع خطة للتنبؤ بأماكن سقوط السيول
والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك
18 طلقة .. تفاصيل مثيرة بشأن عملية مقتل سيف الإسلام القذافي
تعدى على حرية الفتاة.. أمينة خيري تعلق على واقعة "حاطة رجل على رجل" في المترو
دراسة صادمة | السمنة وراء 86% من الأمراض المزمنة طويلة الأمد
الصحة : نقدم تطعيمات لأهل غزة ونستقبل مرضى أورام وفشل كلوي فلسطينيين
قمة صعبة للبايرن في الدوري الألماني

يشهد الدوري الألماني قمة من نوع خاص يوم الأحد المقبل والتي تجمع بايرن ميونخ وهوفنهايم ضمن منافسات الجولة الحادية والعشرين من دوري الدرجة الأولى.

يدخل بايرن ميونخ المباراة وهو يتربع على الصدارة برصيد 51 نقطة من 20 مباراة، إلا أنه يمر بفترة من تذبذب النتائج محلياً بعد تعادله الأخير أمام هامبورج بنتيجة 2 /2 وخسارته المفاجئة قبل ذلك أمام أوجسبورج بنتيجة  1 /2 ، لتكون الهزيمة الأولى له في الموسم، لكن رغم هذه الهزات، يمتلك الفريق البافاري أقوى خط هجوم في تاريخ الدوري الألماني لهذه المرحلة برصيد 74 هدفاً، بمعدل يقترب من 7ر3 أهداف في المباراة الواحدة.

وتحوم الشكوك حول مشاركة القناص الإنجليزي هاري كين الذي غاب عن التدريبات الجماعية بسبب المرض، وهو ما قد يفتح الباب أمام لويس دياز أو سيرج جنابري للعب أدوار هجومية أكبر، خاصة مع التألق اللافت للنجم ميكايل أوليسيه الذي صنع 15 هدفاً حتى الآن.

في المقابل، يحل هوفنهايم ضيفاً ثقيلاً وهو يحتل المركز الثالث برصيد 42 نقطة، وهي الحصيلة الأعلى للنادي في تاريخه بعد مرور 20 جولة.

وحقق هوفنهايم تحت قيادة مدربه كريستيان إيلزر خمسة انتصارات متتالية في الدوري، وهو حالياً الفريق الأكثر جاهزية في البوندسليجا، إذ يعتمد على منظومة هجومية قوية سجلت 43 هدفاً، يقودها المخضرم أندريه كراماريتش الذي يمتلك سجلاً مميزاً أمام بايرن ميونخ بتسجيله 8 أهداف سابقة في مرماهم. ويعاني هوفنهايم من غياب مؤثر لنجم خط وسطه ووكر برجر بسبب الإيقاف، مما قد يدفع باللاعب جريشا بروميل لتعويض هذا الفراغ في مواجهة صراع الوسط ضد جوشوا كيميش وأليكساندر بافلوفيتش.

تاريخياً، يميل التفوق لصالح بايرن ميونخ الذي فاز في سبع من آخر عشر مواجهات مباشرة، ومنها الفوز في لقاء الذهاب بنتيجة 4 /1.

وتبرز في هذه المباراة مواجهة خاصة بين حارسي المرمى مانويل نوير وأوليفر باومان، حيث سيعادلان الرقم القياسي لأكثر الحراس مواجهة لبعضهم البعض في الدوري الألماني بواقع 27 مباراة.

وسيحاول بايرن ميونخ تحقيق فوزا مقنعا يقربه خطوة من الحفاظ على اللقب، لكنه قد يجد الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه بوروسيا دورتموند قد تقلص إلى ثلاث نقاط فقط، حال فوز الأخير على مضيفه فولفسبورج يوم السبت.

