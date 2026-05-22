الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

المواصفات الكاملة لـ سيتروين C5 آيركروس 2026 الجديدة| صور

سيتروين C5 آيركروس 2026
صبري طلبه

تواصل سيتروين الفرنسية المنافسة عالميًا في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات من خلال الجيل الجديد من C5 آيركروس موديل 2026، والذي يأتي بتحديثات شملت التصميم الخارجي وأنظمة الحركة والتجهيزات التقنية. 

تصميم سيتروين C5 آيركروس 2026

حصلت سيتروين C5 آيركروس 2026 على أبعاد تقدر بـ 4,652 مم للطول الكلي، مع عرض يصل إلى 1,936 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,691 مم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,784 مم.

وتختلف أوزان السيارة بحسب منظومة الحركة المستخدمة، إذ يتراوح الوزن بين 1,554 و2,109 كجم، في حين توفر السيارة مساحة تخزين خلفية تصل إلى 565 لتراً، كما تعتمد السيارة على عجلات بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف، مع مصابيح LED أمامية وخلفية ونهارية.

سيتروين C5 آيركروس 2026 الهجينة 

تتوفر C5 آيركروس 2026 بفئة هجينة تعتمد على محرك بنزين تيربو مكون من 3 أسطوانات بسعة 1.2 لتر، مدعوم بمحرك كهربائي يولد قوة 28 حصاناً، وتعمل المنظومة عبر ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض من 6 سرعات مع نظام دفع أمامي.

وتنتج المنظومة الهجينة قوة إجمالية تبلغ 145 حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى 230 نيوتن متر للمحرك التقليدي و51 نيوتن متر للمحرك الكهربائي، كما تصل السرعة القصوى إلى 201 كم في الساعة، بينما تحتاج السيارة إلى 11.2 ثانية للتسارع من الثبات حتى 96 كم في الساعة، مع خزان وقود بسعة 55 لتراً.

محركات وأداء سيتروين C5 آيركروس 2026

تقدم سيتروين أيضاً نسخة هجينة بالقابس تعتمد على محرك بنزين تيربو بسعة 1.6 لتر مكون من 4 أسطوانات، إلى جانب محرك كهربائي بقوة 125 حصاناً، وتعمل هذه الفئة عبر ناقل حركة دبل كلتش من 7 سرعات مع نظام دفع أمامي.

وتبلغ القوة الإجمالية لهذه المنظومة 225 حصاناً، فيما يصل عزم دوران المحرك التقليدي إلى 300 نيوتن متر، وتعتمد السيارة على بطارية بسعة 21 كيلوواط ساعة، مع إمكانية الشحن من 20 إلى 80% خلال 8 ساعات و25 دقيقة عبر الشحن AC.

بينما تستغرق عملية الشحن السريع قرابة ساعتين و55 دقيقة، وتحقق السيارة تسارعاً من الثبات إلى 96 كم في الساعة خلال 8.3 ثانية، في حين تصل سرعتها القصوى إلى 137 كم في الساعة.

سيتروين C5 آيركروس 2026 الكهربائية 

تنطلق ستروين C5 آيركروس 2026 أيضاً عبر نسخة كهربائية بالكامل تعتمد على محرك واحد بقوة إجمالية تبلغ 213 حصاناً، مع عزم دوران يصل إلى 343 نيوتن متر، وتعمل السيارة من خلال نظام دفع أمامي وناقل حركة أوتوماتيكي أحادي السرعة.

وتعتمد النسخة الكهربائية على بطارية بسعة 79.9 كيلوواط ساعة، مع خيارات متعددة للشحن، حيث يمكن شحن البطارية من 20 إلى 80% خلال 30 دقيقة باستخدام الشحن السريع بقدرة 160 كيلوواط.

بينما يستغرق الشحن عبر التيار المتردد وقتاً أطول يصل إلى 22 ساعة و55 دقيقة، وتبلغ السرعة القصوى للنسخة الكهربائية 171 كم في الساعة، في حين تحتاج السيارة إلى 8.9 ثانية للوصول من الثبات إلى 96 كم في الساعة.

طريقة عمل آيس كريم الزبادي الأستيك
هاندا أرتشيل
زيت النعناع وضغط الدم
دينا فؤاد
