سعر ومواصفات بي ام دبليو X5 موديل 2026 في السعودية

تقدم بي إم دبليو الكثير من طرازاتها داخل السوق السعودية، ومنها السيارة X5 موديل 2026 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام الفاخرة.

وتقدم العلامة الألمانية هذا الطراز بعدة خيارات من منظومات الحركة مع الاعتماد على نظام دفع كلي وناقل حركة أوتوماتيكي في جميع الفئات، إلى جانب باقة من التجهيزات والمظهر الرياضي من فئة SUV.

بي ام دبليو X5 موديل 2026

أبعاد بي ام دبليو X5 موديل 2026

تعتمد السيارة بي ام دبليو X5 موديل 2026 على هيكل رياضي، حيث يبلغ طولها 4,935 مم، بينما يصل عرضها إلى 2,004 مم، في حين يبلغ الارتفاع 1,765 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,975 مم، كما يبلغ الخلوص الأرضي 214 مم، بينما تصل سعة صندوق الأمتعة إلى 650 لترًا.

بي ام دبليو X5 ومحرك xDrive40i

تقدم إحدى فئات بي إم دبليو X5 بمحرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر، مدعوم بنظام هجين خفيف يعمل بجهد 48 فولت، مع محرك كهربائي بقوة 12 حصانًا، وتبلغ القوة الإجمالية 381 حصانًا، بينما يصل عزم الدوران إلى 540 نيوتن متر.

بي ام دبليو X5 موديل 2026

ويرتبط المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع كلي، ما يمكن السيارة من التسارع من وضع الثبات 0 وصولًا إلى سرعة 100 كم/س خلال مدة زمنية تستغرق 5.4 ثانية، قبل الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 250 كم/س.

فئة xDrive50e وتقنية الهايبرد

زودت فئة xDrive50e بمنظومة هجينة قابلة للشحن تعتمد على محرك بنزين تيربو سداسي الأسطوانات سعة 3.0 لتر، إلى جانب محرك كهربائي بقوة 197 حصانًا، وتنتج المنظومة قوة إجمالية تبلغ 483 حصانًا مع عزم دوران يصل إلى 700 نيوتن متر.

وتأتي السيارة ببطارية سعتها 25.7 كيلوواط ساعة تدعم الشحن المتردد بقدرة 11 كيلوواط، وتستطيع هذه الفئة الانطلاق من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.8 ثانية، مع سرعة قصوى تبلغ 250 كم/س.

بي ام دبليو X5 M60i xDrive بمحرك V8

توفر BMW فئة M60i xDrive المزودة بمحرك V8 سعة 4.4 لتر يعمل بشاحني توربو، مع تقنية الهايبرد الخفيف بجهد 48 فولت، ويولد المحرك قوة تبلغ 530 حصانًا وعزم دوران يصل إلى 750 نيوتن متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات مع نظام دفع رباعي دائم.

بي ام دبليو X5 موديل 2026

وتحقق السيارة تسارعًا من 0 إلى 100 كم/س خلال 4.3 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 250 كم/س، كما تأتي بخزان وقود سعة 83 لترًا ونظام تعليق هوائي متكيف، أما فئة M Competition وهي الأعلى تجهيزًا فتتارع من 0 لـ 100 كم/ س في 3.9 ثانية، مع محرك بقوة 625 حصانًا، و750 نيوتن متر.

سعر بي إم دبليو X5 موديل 2026 في السعودية

تبدأ أسعار بي إم دبليو X5 موديل 2026 في السوق السعودية من 448,845 ريال.