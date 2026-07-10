أخبار السيارات| 5 سيارات عائلية في مصر "الأخيرة بأرخص سعر".. إطلاق نيسان تيكتون 2027..دودج تشارجر بقوة 496 حصانا

نشر موقع صدى البلد أخبارًا عن السيارات. تتضمن هذه الأخبار تقارير عن أسعار السيارات الجديدة والمستعملة، وأخبار عن أحدث الإصدارات والتقنيات في عالم السيارات.



دودج تشارجر كوبيه الكهربائية.. تنطلق بقوة 496 حصانًا

ارتبط اسم دودج تشارجر لعقود طويلة بعالم السيارات عالية الأداء، بعدما نجحت في بناء مكانة مميزة بين عشاق القوة والسرعة منذ ظهورها الأول في ستينيات القرن الماضي.

عالميًا.. إطلاق نيسان تيكتون 2027 بهذه الأسعار

كشفت نيسان عن سيارتها الجديدة تيكتون موديل 2027، لتدعم بها حضورها في فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدام داخل السوق الهندي.

5 سيارات عائلية زيرو في مصر.. الأخيرة أرخص سعرًا

يحتوي السوق المصري للسيارات، على العديد من الطرازات المتنوعة، ومنها الفئة العائلية، التي تحظى باهتمام كبير، نسبة إلى المساحة الرحبة والتي تصل إلى 7 مقاعد، بالإضافة إلى تنوع التجهيزات الفنية والتقنيات، إلى جانب تنوع الأسعار والموديلات أيضًا.

تصل لـ 625 حصانا.. مواصفات BMW جران كوبيه 2026

تقدم BMW الألمانية مجموعة واسعة من سياراتها في مختلف الأسواق العالمية، وتعد طرازات الفئة الثامنة من أبرز السيارات الفاخرة التي تحمل هوية العلامة، ومن بينها النسخة جران كوبيه التي تجمع بين التصميم الرياضي والأداء العالي.

أسعار شيري أريزو 8 موديل 2026 في السوق السعودي

تقدم شيري الصينية مجموعة متنوعة من السيارات داخل السوق السعودي، سواء من الفئة الرياضية أو الكروس أوفر، أو من فئة السيدان، ومن بينها أريزو 8، التي تضم مزيج بين التصميم العصري والتجهيزات التقنية.