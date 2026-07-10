جيلي تكشف الستار عن جالاكسي TT الجديدة.. صور

تواصل جيلي تعزيز حضورها في قطاع السيارات الكهربائية، بعدما كشفت رسميًا في السوق الصينية عن طراز جالاكسي TT الجديد، الذي ينضم إلى فئة سيارات السيدان الكهربائية.

تصميم جيلي جالاكسي TT

اعتمدت جيلي في تطوير جالاكسي TT على تصميم يجمع بين الانسيابية والطابع العصري، حيث يبلغ طول السيارة نحو 5 أمتار، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2.92 متر، مع جنوط رياضية.

جيلي جالاكسي TT

وتتميز الواجهة الأمامية بخطوط حادة، مع مصابيح تعمل بالكامل بتقنية LED، كما زودت السيارة بمقابض أبواب مخفية، بالإضافة إلى مرايا جانبية كهربائية، وتضم السيارة أيضًا وحدة استشعار علوية مخصصة لدعم أنظمة القيادة والمساعدة الإلكترونية.

محرك جيلي جالاكسي TT

تعتمد السيارة على محرك كهربائي واحد ينقل القوة إلى العجلات الخلفية، ويستطيع أن ينتج قوة قدرها 329 حصانًا، أما الفئات الأعلى تجهيزًا، فتأتي مزودة بمحركين كهربائيين يعملان مع نظام دفع رباعي، لتصل القوة الإجمالية إلى 570 حصانًا.

جيلي جالاكسي TT

بطارية ومدى جيلي جالاكسي TT

توفر جيلي عدة خيارات للبطاريات في جالاكسي TT، وتبدأ السعة من 52.4 كيلوواط ساعة، بينما تتوفر بطارية أخرى بسعة 63.8 كيلوواط ساعة، في حين تعتمد الفئة الأعلى على بطارية تبلغ سعتها 75.2 كيلوواط ساعة، ويختلف مدى القيادة وفقًا لسعة البطارية والفئة، حيث يبدأ من 540 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، ويصل في النسخ الأعلى إلى 725 كيلومترًا.

جيلي جالاكسي TT

تجهيزات جيلي جالاكسي TT

تضم المقصورة الداخلية مجموعة من التجهيزات حيث زودت السيارة بشاشة مركزية كبيرة مخصصة لنظام المعلومات والترفيه، مع واجهة تشغيل رقمية، كما تأتي جالاكسي TT مزودة بشاحنين لاسلكيين للهواتف الذكية.

وتشمل التجهيزات أيضًا عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح التحكم في عدد من الأنظمة، بالإضافة إلى نظام صوتي ترفيهي، وزر لتشغيل وإيقاف السيارة، ومقاعد كهربائية، إلى جانب نظام تكييف متعدد، وإضاءة داخلية محيطة.