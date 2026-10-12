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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مواصفات جيلي مونجارو 2027 الجديدة

جيلي مونجارو موديل 2027
جيلي مونجارو موديل 2027
إبراهيم القادري

يتواجد في سوق السيارات المصري العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

جيلي مونجارو موديل 2027

وتوافرت هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: جيلي مونجارو موديل 2027 ، وتنتمي مونجارو لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

مواصفات جيلي مونجارو موديل 2027

يوجد بـ سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 الكثير من المميزات من ضمنها، جنوط رياضية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزى للابواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح، وتكيف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها مرايات ضم، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج .

جيلي مونجارو موديل 2027

ويوجد بـ سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 ايضا، نظام ذكى لركن السيارة، وبها فتحة سقف بانوراما، وبها شاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، وبها نظام اقفال للابواب يعمل باللمس، وبها Rear Seat Entertainment، وبها Isofix، وبها Touch Screen، وبها مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers .

محرك جيلي مونجارو موديل 2027

جيلي مونجارو موديل 2027

قوة سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 تصل إلي 275 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتصل سرعتها القصوي إلي 200 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 60 لتر، وبها عزم دوران 544 نيوتن/متر، وبها بطارية سعة 18.4 كيلووات/ساعة، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.7 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ جيلي مونجارو موديل 2027

تمتلك سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 العديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

جيلي مونجارو موديل 2027

ويوجد بـ سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 ايضا، Daytime running lights، وبها Tyre pressure sensor، وبها Xenon Headlights، وبها Front Camera، وبها Immobilizer Key، وبها Alarm/Anti-Theft System .

سعر جيلي مونجارو موديل 2027

جيلي مونجارو موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 699 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 790 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 949 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة جيلي مونجارو موديل 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 999 ألف جنيه .

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