وداعا للغلاء.. شاومي تطرح ساعة ذكية جديدة ببطارية تدوم 21 يوما

فاجأت شركة "شاومي" الصينية عشاق التكنولوجيا بطرح سوار ذكي جديد في الأسواق العالمية، يجمع بين المواصفات المذهلة والسعر الاقتصادي، ليصبح منافساً قوياً للساعات باهظة الثمن.

شاشة تتحدى أشعة الشمس

بدأت الشركة بهدوء في بيع سوارها الذكي الجديد، والذي يحمل اسم "سمارت باند 11"، في أسواق جديدة خارج حدود الصين.

وأهم ما يميز هذا الإصدار هو شاشته الملونة المتطورة من نوع "أموليد"، وهذه الشاشة يبلغ حجمها 1.72 بوصة، وتصل قوة إضاءتها إلى 2000 شمعة.

و يعني هذا الرقم الضخم ببساطة أنك ستتمكن من قراءة الرسائل ومعرفة الوقت بوضوح تام، حتى لو كنت تقف تحت أشعة الشمس المباشرة في وضح النهار.

تصميم أنيق وبطارية جبارة

ولم تكتف الشركة بتطوير الشاشة فقط، بل ركزت أيضاً على التصميم الخارجي وعمر البطارية، حيث يأتي الجهاز بهيكل نحيف وأنيق جداً، لا تتجاوز سماكته 9.9 ملليمتر.

ويمكن للمشتري الاختيار بين هيكل مصنوع من الألمنيوم الخفيف أو السيراميك الفاخر، أما المفاجأة الأكبر فتكمن في بطاريته الجبارة، والتي تكفي لتشغيل السوار لمدة تصل إلى 21 يوماً متواصلاً.

وبذلك تتخلص نهائياً من كابوس البحث عن شاحن في كل مرة تخرج فيها من المنزل.

خيارات إضافية وتوسع عالمي

وأوضح التقرير أن الشركة وفرت خياراً إضافياً في بعض النسخ، وهو شريحة تواصل قريب تعرف باسم (NFC).

وتسمح لك هذه الشريحة بدفع مشترياتك في المحلات بلمسة بسيطة من معصمك، تماماً كما تفعل ببطاقة البنك.

وبدأت الساعة تظهر بالفعل في بعض الدول الآسيوية مثل كوريا الجنوبية وهونج كونج.

وتشير التوقعات إلى وصولها قريباً جداً لأسواق أوروبا والشرق الأوسط، لتلبي احتياجات المستخدمين الباحثين عن ساعة عملية وشيك دون دفع مبالغ طائلة.