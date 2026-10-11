شاومي سكاي نوماد تستعد للانطلاق بهذه الأسعار.. عالميًا

تستعد شاومي لتوسيع حضورها عالميًا في قطاع السيارات من خلال عائلة سكاي نوماد، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات، مع طرح مجموعة من الفئات التي تختلف في الأبعاد والتجهيزات.

تصميم شاومي سكاي نوماد

تتضمن العائلة طراز N70 الذي يأتي بأبعاد أصغر نسبيًا، إذ يبلغ طوله 4.96 متر، وعرضه 1.998 متر، وارتفاعه 1.785 متر، مع قاعدة عجلات بطول 2.95 متر.

أما N90 Max، فيأتي بهيكل أكبر يصل طوله إلى 5.285 متر، وعرضه إلى 1.998 متر، وارتفاعه إلى 1.825 متر، مع قاعدة عجلات بطول 3.08 متر.

شاومي سكاي نوماد

4 فئات ضمن عائلة سكاي نوماد

تضم التشكيلة 4 نسخ رئيسية، هي N70 Pro وN70 Max وN90 Max، إلى جانب نسخة N90 Max Explorer Edition المخصصة لتجربة استخدام مختلفة.

وتقدم N70 Pro بوصفها الفئة الأساسية ذات الـ 5 مقاعد، بينما تضيف N70 Max نظام الدفع الرباعي ومحركين كهربائيين، وفي المقابل، تتجه N90 Max إلى توفير مساحة أكبر مع سبعة مقاعد، بينما ترتبط نسخة Explorer بتجهيزات أعلى.

محرك السيارة شاومي سكاي نوماد

يعمل محرك السيارة بالبنزين سعة 1.5 لتر لتوليد الكهرباء، إلى جانب محركات كهربائية تتولى دفع العجلات، ما يسمح بالاستفادة من القيادة الكهربائية مع وجود مصدر إضافي للطاقة عند الحاجة.

وتختلف القوة ونظام الدفع والمدى بحسب الفئة، وتوفر بعض الفئات محركًا كهربائيًا واحدًا مع دفع أمامي، بينما تعتمد نسخ أخرى على محركين كهربائيين ونظام دفع رباعي، وتصل القوة في نسخة N70 Max ذات الدفع الرباعي إلى نحو 416 حصانًا.

شاومي سكاي نوماد

أسعار شاومي سكاي نوماد عالميًا

تبدأ أسعار عائلة شاومي سكاي نوماد من 209,900 يوان صيني، ما يعادل نحو 31,300 دولار أمريكي، لفئة N70 Pro، وترتفع قيمة N70 Max إلى 239,900 يوان.

بينما يبلغ سعر N90 Max نحو 269,900 يوان صيني وتصل الفئة الأعلى، N90 Max Explorer Edition، إلى 299,900 يوان، بما يعادل قرابة 44,100 دولار أمريكي.