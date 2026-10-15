«Avengers: Endgame Encore» يجمع 138 مليون دولار عالميًا في أقل من شهر

سجل فيلم «Avengers: Endgame Encore» إيرادات عالمية بلغت نحو 138 مليون دولار منذ عودته إلى دور العرض في 25 سبتمبر الماضي، في خطوة تستهدف إعادة الجمهور إلى أجواء عالم مارفل السينمائي قبل طرح فيلم «Avengers: Doomsday» المرتقب في ديسمبر المقبل.

ووفقًا للأرقام الواردة، حقق الفيلم 137 مليونًا و988 ألف دولار إجمالًا، توزعت بين 39 مليونًا و188 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و98 مليونًا و800 ألف دولار في الأسواق الدولية، ليواصل جذب الجمهور رغم مرور سنوات على عرضه الأصلي.

عودة «Avengers»

وتأتي إعادة عرض «Avengers: Endgame» من خلال النسخة الجديدة «Encore» ضمن استعدادات مارفل وديزني للجزء المقبل «Avengers: Doomsday»، إذ تتضمن النسخة مشاهد إضافية، إلى جانب إتاحة تجربة العرض بتقنية «Infinity Vision» في دور السينما التي تستوفي المعايير التقنية المحددة.

روبرت داوني جونيور يعود بشخصية مختلفة

وتترقب جماهير مارفل فيلم «Avengers: Doomsday»، الذي يشهد عودة روبرت داوني جونيور إلى عالم السلسلة، لكن هذه المرة في شخصية الشرير «Doctor Doom»، بدلًا من دوره الشهير «Iron Man». ويتولى إخراج الفيلم الأخوان أنتوني وجو روسو، ضمن الأعمال الجديدة في عالم مارفل السينمائي.

ويعكس الإقبال على إعادة عرض «Endgame» استمرار الاهتمام بأعمال السلسلة، التي تجاوزت إيرادات أفلامها مجتمعة 35 مليار دولار عالميًا، وفقًا للأرقام الواردة في التقرير.