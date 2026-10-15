لأول مرة .. 10 حلقات من مسلسل بكار على "ماسبيرو أطفال" بتقنية 4k

طرحت قناة ماسبيرو أطفال الرقمية على يوتيوب مشاهدة 10 حلقات من مسلسل الرسوم المتحركة المصري الشهير (بكار) وذلك بتقنية 4K للمرة الأولى .

وكان التليفزيون المصري قد أنتج مسلسل بكار عام 1998 ، وحظي المسلسل بنجاح كبير ومشاهدات غير مسبوقة. وهو ما دعا وحدة الذكاء الاصطناعي بماسبيرو إلي إعادة بث المسلسل بتقنية 4K ، حتي يمكن للأطفال الاستمتاع بمشاهدة المسلسل بجودة عالية ، وهي جودة نقلت المسلسل إلى مستوى آخر من حيث نقاء الصورة ووضوحها.

وينسب الإبداع الكبير لمسلسل بكار للمخرجة الكبيرة الراحلة منى أبو النصر ، والمسلسل تأليف الكاتب عمرو سمير عاطف ، وغناء الفنان الكبير محمد منير.

وكان الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام قد أكد على الأهمية التي توليها الهيئة لعمل وحدة الذكاء الاصطناعي التي تم تأسيسها حديثاً بماسبيرو ، كما أكد على ضرورة دعمها وتطويرها المستمر للانتقال بماسبيرو إلى مستوى تنافسي لائق مصرياً وإقليمياً.