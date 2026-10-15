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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إنقاذ مراد بوز وديميت أوزدمير بعد احتجازهما بسبب فيضانات إسطنبول

إنقاذ مراد بوز وديميت أوزدمير بعد احتجازهما بسبب فيضانات إسطنبول.. والفنانة التركية تشكر فرق الإنقاذ
إنقاذ مراد بوز وديميت أوزدمير بعد احتجازهما بسبب فيضانات إسطنبول.. والفنانة التركية تشكر فرق الإنقاذ
أوركيد سامي

شهدت مدينة إسطنبول التركية تطورات متسارعة على خلفية الفيضانات التي اجتاحت عددًا من المناطق، وتسببت في احتجاز الفنانين التركيين مراد بوز وديميت أوزدمير، وسط تحركات مكثفة من فرق الإنقاذ للتعامل مع تداعيات الأحوال الجوية وإجلاء العالقين إلى أماكن آمنة.

وكشفت الفنانة التركية ديميت أوزدمير عن آخر المستجدات المتعلقة بالموقف الذي تعرضت له برفقة مواطنها الفنان مراد بوز، مؤكدة بدء وصول فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث، ومشيدة بالجهود التي تبذلها الجهات المعنية لمساعدة المتضررين وضمان سلامتهم في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الفيضانات.

ديميت أوزدمير تكشف تفاصيل جهود الإنقاذ في إسطنبول

وحرصت ديميت أوزدمير على مشاركة متابعيها تطورات الموقف من خلال حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، حيث وجهت رسالة شكر إلى فرق الإنقاذ والأشخاص الذين تابعوا الوضع طوال ساعات المساء، وساهموا في إبقائهما على اتصال مستمر، إلى جانب تقديم الدعم والطمأنينة خلال فترة الاحتجاز.

وأوضحت الفنانة التركية أن فرق الإنقاذ بدأت بالفعل في الوصول إلى المكان، مشيدة بالدور الذي يقوم به العاملون في الميدان، ولا سيما خفر السواحل التركي، وجمعية البحث والإنقاذ التركية «أكوت»، وقوات الدرك، الذين واصلوا متابعة التطورات والتواصل معهم للاطمئنان على سلامتهم.

وأكدت أوزدمير تقديرها الكبير للجهود المبذولة من جانب فرق الطوارئ، مشيرة إلى أن وجود هذه الجهات ومتابعتها المستمرة كان له دور مهم في بث الطمأنينة خلال الساعات التي شهدت تطورات متلاحقة بسبب الفيضانات.

إجلاء العالقين على مراحل وسط استمرار جهود الإنقاذ

وفي سياق حديثها عن مستجدات الأزمة، أشارت ديميت أوزدمير إلى أن عمليات الإنقاذ لم تنتهِ بعد، موضحة أن الفرق المختصة تعمل على إجلاء الأشخاص العالقين على دفعات، مع استمرار الجهود حتى الانتهاء من نقل الجميع إلى أماكن آمنة.

وأعربت الفنانة التركية عن أملها في مرور هذه الأزمة دون وقوع إصابات، مؤكدة تمنياتها بألا يتعرض أي إنسان أو كائن حي للأذى نتيجة الفيضانات التي شهدتها المدينة.

وجاءت رسالتها لتسلط الضوء على حجم التحديات التي تواجه فرق الإنقاذ خلال التعامل مع تداعيات الأحوال الجوية، في ظل الحاجة إلى التحرك السريع والوصول إلى الأشخاص العالقين، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع التدخلات التي تشهدها إسطنبول للتعامل مع آثار الفيضانات، حيث تتطلب مثل هذه الظروف تنسيقًا بين الجهات المختصة لتقييم الأوضاع الميدانية وتقديم المساعدة للمتضررين، إلى جانب متابعة عمليات الإجلاء حتى استقرار الموقف.

مراد بوز وديميت أوزدمير في صدارة اهتمام الجمهور

وأثار خبر احتجاز مراد بوز وديميت أوزدمير بسبب الفيضانات اهتمام متابعيهما، خاصة مع متابعة الجمهور للتطورات المتعلقة بسلامتهما، في ظل الظروف الجوية التي شهدتها إسطنبول.

وجاءت رسالة ديميت أوزدمير لتكشف عن بدء وصول فرق الإنقاذ واستمرار عمليات إجلاء العالقين، كما حملت إشادة واضحة بالعاملين في الميدان، الذين يواصلون أداء مهامهم للتعامل مع تداعيات الأزمة.

ولم تقتصر رسالة الفنانة التركية على الحديث عن وضعها والموقف الذي تعرضت له، بل تضمنت أيضًا تعبيرًا عن التضامن مع جميع المتضررين، وتمنياتها بانتهاء الأزمة دون خسائر بشرية أو أضرار تطال الكائنات الحية.

وتعكس هذه الرسالة الجانب الإنساني من الموقف، إذ حرصت أوزدمير على توجيه الشكر إلى الجهات التي قدمت الدعم خلال الساعات الصعبة، مع التأكيد على أهمية استمرار العمل حتى إجلاء جميع العالقين.

ديميت أوزدمير.. من الرقص إلى نجومية الدراما التركية

وعلى جانب آخر، تمتلك الفنانة التركية ديميت أوزدمير مسيرة فنية شهدت انتقالها من عالم الرقص والاستعراض إلى التمثيل، قبل أن تصبح واحدة من الوجوه المعروفة لدى جمهور الدراما التركية، خاصة في العالم العربي.

ولم تبدأ أوزدمير مشوارها الفني بالوقوف أمام كاميرات التصوير كممثلة، إذ كانت الرقص بوابتها الأولى إلى المجال الفني، حيث شاركت في فرق استعراضية، واكتسبت خبرات ساعدتها لاحقًا على الانتقال إلى التمثيل وخوض تجارب متنوعة على الشاشة.

وُلدت ديميت أوزدمير في 26 فبراير عام 1992، وهي الصغرى بين ثلاث شقيقات. وبعد انفصال والديها، انتقلت برفقة والدتها وشقيقتها الكبرى إلى مدينة إسطنبول، حيث بدأت خطواتها الأولى نحو تحقيق طموحها الفني.

ومع مرور الوقت، انضمت أوزدمير إلى فرق للرقص والاستعراض، وشاركت في عروض فنية، من بينها العمل ضمن فرقة الراقصات المصاحبات للمطربة التركية بينجو، وهي تجربة ساهمت في اقترابها من الوسط الفني وفتحت أمامها أبوابًا جديدة.

كما ظهرت في عدد من الأعمال المصورة المرتبطة بالأغاني، ومن بينها مشاركتها في أحد كليبات المطرب التركي مصطفى صندل، قبل أن تتجه بصورة أكبر إلى مجال التمثيل، الذي أصبح المحطة الأبرز في مسيرتها المهنية.

«سأعطيك سرًا».. البداية الأولى في عالم التمثيل

وشهد عام 2013 انطلاقة ديميت أوزدمير في الدراما التلفزيونية، من خلال مسلسل «سأعطيك سرًا»، الذي جسدت فيه شخصية إيلين، لتبدأ من خلاله مرحلة جديدة في مشوارها الفني.

ومثلت هذه التجربة خطوة مهمة في انتقالها من الرقص والاستعراض إلى التمثيل، إذ أتاحت لها فرصة الظهور أمام الجمهور في عمل درامي، واكتساب خبرة ساعدتها على تطوير أدائها والمشاركة في تجارب أخرى خلال السنوات التالية.

ومع استمرارها في العمل، تمكنت أوزدمير من توسيع حضورها الفني، والانتقال إلى أدوار أكثر تنوعًا، وصولًا إلى أدوار البطولة التي ساهمت في انتشار اسمها بين متابعي المسلسلات التركية داخل تركيا وخارجها.

وأصبحت مسيرتها مثالًا على انتقال الفنان من مجال فني إلى آخر، مستفيدة من تجاربها الأولى في الرقص والاستعراض، قبل أن تركز على التمثيل وتبني حضورها في الدراما التلفزيونية.

وفي الوقت الذي تتواصل فيه متابعة التطورات المتعلقة بالفيضانات وجهود إجلاء العالقين في إسطنبول، حظيت رسالة ديميت أوزدمير باهتمام واسع من متابعيها، بعدما وجهت الشكر إلى فرق الإنقاذ والجهات التي تابعت الموقف، معربة عن أملها في انتهاء الأزمة بسلام، وألا يتعرض أي شخص أو كائن حي للأذى.

إنقاذ مراد بوز وديميت أوزدمير اخبار الفن نجوم الفن

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