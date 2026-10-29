المدرب حر.. محمد العدل يدافع عن عموتة بعد استبعاد ثلاثي الأهلي

دافع المنتج الفني محمد العدل، رئيس قناة الأهلي السابق، عن قرارات الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة، بشأن استبعاد بعض اللاعبين من قائمة المباريات، مؤكدًا أن الخروج من القائمة لا يعني بالضرورة توقيع عقوبة على اللاعب.

وكتب محمد العدل، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن المدير الفني للأهلي يمتلك قائمة تضم 35 لاعبًا، بينما يضم معسكر المباراة 23 لاعبًا فقط، وهو ما يعني خروج 12 لاعبًا من حسابات كل مباراة.

وقال العدل: «المدير الفني للأهلي عنده 35 لاعب والمعسكر بيبقى 23 لاعب، يعني فيه 12 لاعب كل ماتش هيطلعوا برة الاسكور، خروج أي حد من الاسكور مش معناه إنه عقاب».

وأضاف أن المدير الفني يختار العناصر التي يحتاج إليها وفقًا لرؤيته الفنية ومتطلبات كل مباراة، مشددًا على أن هذا الأمر حق أصيل للجهاز الفني، ولا يوجد لاعب يضمن مكانه في قائمة الفريق بشكل دائم.

واختتم رسالته قائلًا: «المدير الفني بياخد اللي محتاجه، وده حقه.. مفيش لاعب حاجز مكانه.. خلصنا.. بطلوا تفتوا بقى».

وتأتي تصريحات محمد العدل قبل مواجهة الأهلي ومودرن سبورت، في ظل الحديث عن استبعاد عدد من اللاعبين من حسابات الفريق للمباراة، ومن بينهم إمام عاشور ومحمد هاني وأحمد رضا، لأسباب فنية.

موعد مباراة الأهلي ومودرن سبورت

ويستعد الأهلي لمواجهة مودرن سبورت، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ومودرن سبورت

ومن المقرر أن تُذاع المباراة عبر قناة «أون سبورت»، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، من أجل استعادة الانتصارات ومصالحة جماهيره، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري، في ظل تطلعات الجهاز الفني لتقديم أداء قوي خلال المواجهة المرتقبة.