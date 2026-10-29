خالد الغندور: مباراة مصر ومالاوي ستقام بالسعة الكاملة بعد موافقة الجهات المسئولة

كشف الإعلامي خالد الغندور أن مسئولي اتحاد الكرة أكدوا أن مباراة مصر ومالاوي ستقام على ستاد القاهرة يوم 13 نوفمبر المقبل، بحضور السعة الكاملة للجماهير.

وقال الغندور، عبر برنامجه “ستاد المحور”: “اتحاد الكرة أشار إلى أن المباراة ستقام بالسعة الكاملة بعد موافقة الجهات المسئولة، ونناشد الجميع بمساندة منتخب مصر بقيادة حسام حسن”.

موعد مباراة منتخب مصر ومالاوي

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» موعد مباراتي منتخب مصر أمام نظيره مالاوي، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الأفريقية 2027، كما أعلن طواقم التحكيم المكلفة بإدارة المواجهتين.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب مصر نظيره مالاوي يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، على استاد القاهرة الدولي، في إطار منافسات الجولة الثالثة، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

وأسند «كاف» إدارة المباراة إلى الحكم الموريتاني عبد العزيز بوه، ويعاونه مواطناه إبراهيم سالم ويوسف محمد، بينما يتولى الموريتاني باكار سار مهمة الحكم الرابع.

وفي الجولة الرابعة، يحل منتخب مصر ضيفًا على مالاوي يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، في مواجهة تقام على استاد بينجو الدولي، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ويدير اللقاء الحكم الأوغندي لاكي رزاق كاسالي، ويعاونه مواطناه رونالد كاتينيا وديك أوكيلو، فيما يتولى الأوغندي إيمانويل أوكودرا مهمة الحكم الرابع.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق نتائج إيجابية خلال مواجهتي مالاوي، من أجل تعزيز حظوظه في التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، ومواصلة المنافسة على إحدى بطاقات التأهل للبطولة القارية.