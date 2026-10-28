منتخب مصر 2011 يتغلب على ألبانيا ويبهر العالم فى مونديال المواهب

أشعل منتخبنا الوطني تحت 15 سنة أجواء كأس العالم للمواهب المقامة حالياً فى أذربيجان، حيث وجّه ضربة قوية لمنتخب ألبانيا، بعدما حسم المواجهة بنتيجة 2-1 في دور الـ32، ليعلن الفراعنة عن أنفسهم بقوة ويواصلوا رحلة الحلم العالمي.

وباتت الأنظار تتجه نحو المواهب المصرية، بداية من المواجهة المقبلة أمام الفائز من لقاء الجزائر وغينيا، في اختبار جديد يبحث فيه أبطال مصر عن مواصلة الزحف نحو المجد العالمي.

ويشرف على المشروع وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس البعثة في المونديال، ويتولى إدارته أحمد الجوهري، مدير المشروع.

ويضم الجهاز الفني للمنتخب داريل ويلارد، المستشار الفني لفيفا، والمدربين يوسف فواز وشريف طلائع، إلى جانب الدكتور محمد ماضي، طبيب المنتخب.