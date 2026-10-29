أعطاها منشطا جنسيا.. كواليس القبض على المتهم بالتحرش بفتاة في السلام

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على صيدلي يبلغ من العمر 44 عامًا، يعمل بإحدى الصيدليات بمنطقة السلام، وذلك على خلفية اتهامه بالتحرش بفتاة تبلغ 17 عامًا، تعمل عاملة نظافة بالصيدلية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة السلام ثان بلاغًا من سيدة حضرت برفقة ابنتها القاصر، اتهمت فيه أحد العاملين معها بالصيدلية بالتحرش بها والتعدي عليها أثناء وجودها بمقر العمل.

ووفقًا لما جاء في البلاغ، فإن الفتاة شعرت بصداع شديد خلال عملها، فطلبت من زميلها قرصًا مسكنًا، إلا أنه أعطاها قرصا من عقار منشط جنسي، مدعيا أنه دواء لعلاج الصداع.

وأضافت الأم أن المتهم، عقب تناول الفتاة القرص، استدرجها وتحرش بها عن طريق ملامسة أجزاء من جسدها، وفقًا لما ورد في البلاغ.

وعقب تلقي البلاغ، شكلت الأجهزة الأمنية فريق بحث، وانتقلت قوة أمنية إلى الصيدلية محل الواقعة، وتمكنت من ضبط المتهم.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.