محافظ الإسكندرية يهنئ الشعب التركي بالذكرى الـ103 لإعلان الجمهورية

شارك المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، في الاحتفالية التي نظمتها القنصلية العامة التركية بالإسكندرية، اليوم الخميس، بمناسبة الذكرى الـ103 لإعلان الجمهورية التركية، بحضور دينيز جانكايا، القنصل العام لتركيا بالإسكندرية، وعدد من القيادات العسكرية والدبلوماسية.

وشهدت الاحتفالية حضور اللواء أركان حرب ياسر الخطيب، قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء بحري رامي إسماعيل، قائد الأسطول الشمالي، واللواء بحري محمد عبد العزيز، قائد القاعدة البحرية، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إلى جانب عدد من قناصل الدول العربية والأجنبية وممثلي المجتمع المدني.

وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة إلى القنصل العام والشعب التركي بمناسبة العيد الوطني، مشيدًا بعمق العلاقات المصرية التركية وما يربط البلدين من روابط تاريخية وثقافية، ومؤكدًا حرص المحافظة على تعزيز التعاون والتواصل مع مختلف الدول والجاليات المقيمة بالإسكندرية.

من جانبها، أعربت القنصل العام التركية عن تقديرها لمشاركة المحافظ والحضور في الاحتفالية، مؤكدة أهمية العلاقات بين مصر وتركيا، وحرص بلادها على مواصلة تطويرها وتعزيز التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.

وتأتي مشاركة محافظ الإسكندرية في إطار حرص المحافظة على التواصل مع القنصليات والبعثات الدبلوماسية ومشاركتها احتفالاتها الوطنية، بما يعكس الطابع الدولي للمدينة ودورها في تعزيز التقارب والتواصل الحضاري بين الشعوب.